https://ria.ru/20250509/sotrudnichat-2015909810.html
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения украинского конфликта,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:41:00+03:00
2025-05-09T06:41:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения украинского конфликта, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. "Президент Трамп и канцлер Германии Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью прекращения конфликта на Украине.... Трамп сказал, что он решительно поддержит усилия Германии с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира", - говорится с сообщении. "В то же время президент Трамп и канцлер Германии Мерц согласились, что торговые разногласия должны быть урегулированы в кратчайшие сроки", - отмечается в с заявлении. Трамп поздравил Мерца с вступлением в должность канцлера, они договорились о тесном обмене мнениями и объявили о намерении совершить взаимные визиты в США и Германию.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015890484.html
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в мире, германия, украина, сша, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Германия, Украина, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Мерц и Трамп договорились сотрудничать по Украине в ходе телефонного разговора