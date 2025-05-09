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В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sochi-2016059456.html
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:36:00+03:00
2025-05-09T15:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
сочи
акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
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СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. "В день 80-летия Победы торжественные линейки и акция "Бессмертный полк" состоялись во всех образовательных учреждениях Сочи. В акции приняли участие 15 тысяч школьников", - говорится в сообщении. Ребята также встретились с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции на "Уроках мужества".
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общество, сочи, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сочи, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч школьников в Сочи в годовщину Победы

© Фото : Администрация города СочиАкция "Бессмертный полк" в Сочи
Акция Бессмертный полк в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Администрация города Сочи
Акция "Бессмертный полк" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации.
«
"В день 80-летия Победы торжественные линейки и акция "Бессмертный полк" состоялись во всех образовательных учреждениях Сочи. В акции приняли участие 15 тысяч школьников", - говорится в сообщении.
Ребята также встретились с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции на "Уроках мужества".
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