https://ria.ru/20250509/sochi-2016059456.html

В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:36:00+03:00

2025-05-09T15:36:00+03:00

2025-05-09T15:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

сочи

акция "бессмертный полк"

80-летие победы в великой отечественной войне

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СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. "В день 80-летия Победы торжественные линейки и акция "Бессмертный полк" состоялись во всех образовательных учреждениях Сочи. В акции приняли участие 15 тысяч школьников", - говорится в сообщении. Ребята также встретились с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции на "Уроках мужества".

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

сочи

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне