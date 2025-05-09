https://ria.ru/20250509/sochi-2016059456.html
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:36:00+03:00
2025-05-09T15:36:00+03:00
2025-05-09T15:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
сочи
акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787688690_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f0bde3dd9af9c1264545170908e496de.jpg
СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч сочинских школьников в годовщину Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. "В день 80-летия Победы торжественные линейки и акция "Бессмертный полк" состоялись во всех образовательных учреждениях Сочи. В акции приняли участие 15 тысяч школьников", - говорится в сообщении. Ребята также встретились с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции на "Уроках мужества".
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787688690_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_f83136441b3d8f4d8bb5bb67d36eac9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сочи, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Сочи 15 тысяч школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" собрала 15 тысяч школьников в Сочи в годовщину Победы