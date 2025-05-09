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Собянин принял участие в параде на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:29 09.05.2025 (обновлено: 17:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/sobyanin-2016085835.html
Собянин принял участие в параде на Красной площади
Собянин принял участие в параде на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
Собянин принял участие в параде на Красной площади
Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:29:00+03:00
2025-05-09T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице состоялся военный парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На нем присутствовал (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Уточняется, что парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств.
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москва, россия, сергей собянин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин принял участие в параде на Красной площади

Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице состоялся военный парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На нем присутствовал (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств.
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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