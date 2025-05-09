https://ria.ru/20250509/sobyanin-2016085835.html
Собянин принял участие в параде на Красной площади
Собянин принял участие в параде на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025
Собянин принял участие в параде на Красной площади
Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:29:00+03:00
2025-05-09T17:29:00+03:00
2025-05-09T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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сергей собянин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице состоялся военный парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На нем присутствовал (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Уточняется, что парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств.
https://ria.ru/20250509/parad-2016079876.html
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москва, россия, сергей собянин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин принял участие в параде на Красной площади
Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади