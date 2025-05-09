https://ria.ru/20250509/sobyanin-2016085835.html

Собянин принял участие в параде на Красной площади

Собянин принял участие в параде на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2025

Собянин принял участие в параде на Красной площади

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:29:00+03:00

2025-05-09T17:29:00+03:00

2025-05-09T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице состоялся военный парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На нем присутствовал (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Уточняется, что парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств.

https://ria.ru/20250509/parad-2016079876.html

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москва, россия, сергей собянин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне