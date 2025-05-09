https://ria.ru/20250509/sobjanin-2015923509.html
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:06:00+03:00
2025-05-09T09:06:00+03:00
2025-05-09T09:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения является главным оружием России. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей. Принесла мир народам планеты", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что с тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. "С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны. Вечная слава защитникам Родины. С Днем Победы, друзья", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20250509/prazdnik-2015921056.html
https://ria.ru/20250218/sobyanin-2000042560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы