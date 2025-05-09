https://ria.ru/20250509/sobjanin-2015923509.html

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:06:00+03:00

2025-05-09T09:06:00+03:00

2025-05-09T09:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения является главным оружием России. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей. Принесла мир народам планеты", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что с тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. "С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны. Вечная слава защитникам Родины. С Днем Победы, друзья", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20250509/prazdnik-2015921056.html

https://ria.ru/20250218/sobyanin-2000042560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне