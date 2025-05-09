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Собянин поздравил москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sobjanin-2015923509.html
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:06:00+03:00
2025-05-09T09:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения является главным оружием России. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей. Принесла мир народам планеты", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что с тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает к подвигу фронтовиков и тружеников тыла. "С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны. Вечная слава защитникам Родины. С Днем Победы, друзья", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20250509/prazdnik-2015921056.html
https://ria.ru/20250218/sobyanin-2000042560.html
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россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что в наши дни наследие фронтового поколения является главным оружием России.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей. Принесла мир народам планеты", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале.
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Мэр подчеркнул, что с тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает к подвигу фронтовиков и тружеников тыла.
"С ними мы сверяем наши помыслы и дела, учимся мужеству, стойкости и героизму. Свято храним то, что дороже всего. веру и любовь к отчизне. Сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу, добро и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы. И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны. Вечная слава защитникам Родины. С Днем Победы, друзья", - добавил Собянин.
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