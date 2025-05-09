https://ria.ru/20250509/smi-2016089866.html

СМИ: Иран согласился провести в Омане переговоры с США

СМИ: Иран согласился провести в Омане переговоры с США - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ: Иран согласился провести в Омане переговоры с США

Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, передает в пятницу агентство Tasnim со ссылкой... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:47:00+03:00

2025-05-09T17:47:00+03:00

2025-05-09T17:56:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 9 мая - РИА Новости. Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, передает в пятницу агентство Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана."Член иранской переговорной группы подтвердил в интервью Tasnim, что (решение о проведении - ред.) четвертого раунда ирано-американских переговоров в Омане принято", - говорится в сообщении агентства.Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015908180.html

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в мире, иран, оман, сша