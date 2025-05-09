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Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:24 09.05.2025 (обновлено: 12:58 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/smi-2015949710.html
Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве
Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве
Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:24:00+03:00
2025-05-09T12:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
оаэ
владимир путин
youtube
sun
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры.В прямом эфире мероприятие транслируют британские газеты Sun, Times и Telegraph, немецкая газета Welt, испанский телеканал RTVE. Французские телеканалы TF1 и BFMTV показывают в эфире кадры с парада, которые сопровождаются комментариями экспертов.На своих каналах в YouTube включения с трансляции ведут индийские газеты Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, телеканалы Times Now и CNBC TV 18.Трансляцию парада ведут британский телеканала Би-би-си, китайская газета South China Morning Post, панарабский канал "Аль-Арабия", катарский канал "Аль-Джазира", саудовский телеканал Asharq News, иранское агентство Мехр, ливанский телеканал "Аль-Маядин", арабоязычная версия Sky News, вещающая из ОАЭ.Финская газета Ilta-Sanomat и немецкий журнал Spiegel ведут текстовую трансляцию на своих сайтах.На своих страницах в социальной сети X трансляцию ведут британская газета Independent и телеканал Sky News. Текстовую и видеотрансляцию ведут на своих сайтах финская газета Helsingin Sanomat, французская газета Figaro, испанская газета Pais, британская Express.Ведущие японские телеканалы ведут трансляцию парада на Красной площади в YouTube. Это, в частности, Nippon TV, ANN News и TBS. Трансляцию в прямом эфире ведет также телеканал NHK.Турецкий канал AHaber показал в прямом эфире фрагмент парада во время репортажа корреспондента из Москвы.Трансляции, посвященные параду на Красной площади, ведут несколько новостных каналов в китайской версии приложения TikTok (Douyin). Количество зрителей трансляции на канале информационного портала "Гуаньча" после начала парада составляет 1,93 миллиона человек.Число зрителей трансляции, посвященной параду, на еще одном популярном новостном канале Kankan Xinwen в Douyin достигает 305 тысяч.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
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РИА Новости
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60
353
60
Механизированная колонна с легендарными Т-34 на Красной площади
По Красной площади проходит механизированная колонна. Во главе - легендарные Т-34, всего в составе колонны 183 единицы техники.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, оаэ, владимир путин, youtube, sun, welt
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, YouTube, Sun, Welt
Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве

СМИ по всему миру ведут прямую трансляцию парада Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы принимает военный парад на Красной площади. На празднование в Москву в эти дни прибыли многие зарубежные лидеры.
В прямом эфире мероприятие транслируют британские газеты Sun, Times и Telegraph, немецкая газета Welt, испанский телеканал RTVE. Французские телеканалы TF1 и BFMTV показывают в эфире кадры с парада, которые сопровождаются комментариями экспертов.
На своих каналах в YouTube включения с трансляции ведут индийские газеты Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, телеканалы Times Now и CNBC TV 18.
Трансляцию парада ведут британский телеканала Би-би-си, китайская газета South China Morning Post, панарабский канал "Аль-Арабия", катарский канал "Аль-Джазира", саудовский телеканал Asharq News, иранское агентство Мехр, ливанский телеканал "Аль-Маядин", арабоязычная версия Sky News, вещающая из ОАЭ.
Финская газета Ilta-Sanomat и немецкий журнал Spiegel ведут текстовую трансляцию на своих сайтах.
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На своих страницах в социальной сети X трансляцию ведут британская газета Independent и телеканал Sky News. Текстовую и видеотрансляцию ведут на своих сайтах финская газета Helsingin Sanomat, французская газета Figaro, испанская газета Pais, британская Express.
Ведущие японские телеканалы ведут трансляцию парада на Красной площади в YouTube. Это, в частности, Nippon TV, ANN News и TBS. Трансляцию в прямом эфире ведет также телеканал NHK.
Турецкий канал AHaber показал в прямом эфире фрагмент парада во время репортажа корреспондента из Москвы.
Трансляции, посвященные параду на Красной площади, ведут несколько новостных каналов в китайской версии приложения TikTok (Douyin). Количество зрителей трансляции на канале информационного портала "Гуаньча" после начала парада составляет 1,93 миллиона человек.
Число зрителей трансляции, посвященной параду, на еще одном популярном новостном канале Kankan Xinwen в Douyin достигает 305 тысяч.
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