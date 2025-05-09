Словакия может наложить вето на запрет поставок газа из России, заявил Фицо
Фицо: Словакия готова наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России
Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия использует право вето, если ЕС примет решение полностью запретить поставки энергоресурсов из России, заявил премьер страны Роберт Фицо на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас появилось предложение Евросоюза под названием RePowerEU — это остановка поставок всех видов энергоресурсов... Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", — сказал он.
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Фицо подчеркнул, что остановка поставок газа из России вызовет нестабильность, так как остановка нефтеперерабатывающих заводов, ориентированных на работу с российской нефтью, может вызвать технические проблемы.
"Я надеюсь, наши партнёры из Евросоюза это знают", — добавил словацкий премьер.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.