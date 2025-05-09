https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016136233.html

Словакия может наложить вето на запрет поставок газа из России, заявил Фицо

Словакия может наложить вето на запрет поставок газа из России, заявил Фицо - РИА Новости, 10.05.2025

Словакия может наложить вето на запрет поставок газа из России, заявил Фицо

Словакия использует право вето, если ЕС примет решение полностью запретить поставки энергоресурсов из России, заявил премьер страны Роберт Фицо на встрече в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-09T23:22:00+03:00

2025-05-09T23:22:00+03:00

2025-05-10T01:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия использует право вето, если ЕС примет решение полностью запретить поставки энергоресурсов из России, заявил премьер страны Роберт Фицо на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным."Сейчас появилось предложение Евросоюза под названием RePowerEU — это остановка поставок всех видов энергоресурсов... Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", — сказал он.Фицо подчеркнул, что остановка поставок газа из России вызовет нестабильность, так как остановка нефтеперерабатывающих заводов, ориентированных на работу с российской нефтью, может вызвать технические проблемы. "Я надеюсь, наши партнёры из Евросоюза это знают", — добавил словацкий премьер. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html

https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html

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россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире