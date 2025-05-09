https://ria.ru/20250509/simonjan-2016126621.html

Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения

Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения - РИА Новости, 09.05.2025

Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:58:00+03:00

2025-05-09T21:58:00+03:00

2025-05-09T21:58:00+03:00

донецкая народная республика

денис пушилин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с днем рождения в своем Telegram-канале. "Сегодня не только День Победы, но и день рождения сильного и отважного человека - Дениса Пушилина. От души поздравляю! Мира и счастья", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, денис пушилин, маргарита симоньян