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Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения - РИА Новости, 09.05.2025
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21:58 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/simonjan-2016126621.html
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения - РИА Новости, 09.05.2025
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:58:00+03:00
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донецкая народная республика
денис пушилин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с днем рождения в своем Telegram-канале. "Сегодня не только День Победы, но и день рождения сильного и отважного человека - Дениса Пушилина. От души поздравляю! Мира и счастья", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, маргарита симоньян
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Маргарита Симоньян
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения

Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения и пожелала ему мира и счастья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с днем рождения в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня не только День Победы, но и день рождения сильного и отважного человека - Дениса Пушилина. От души поздравляю! Мира и счастья", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Биография Дениса Пушилина
23 сентября 2023, 22:17
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМаргарита Симоньян
 
 
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