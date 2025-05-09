https://ria.ru/20250509/simonjan-2016126621.html
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения - РИА Новости, 09.05.2025
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:58:00+03:00
2025-05-09T21:58:00+03:00
2025-05-09T21:58:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с днем рождения в своем Telegram-канале. "Сегодня не только День Победы, но и день рождения сильного и отважного человека - Дениса Пушилина. От души поздравляю! Мира и счастья", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, маргарита симоньян
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Маргарита Симоньян
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения
Симоньян поздравила Пушилина с днем рождения и пожелала ему мира и счастья