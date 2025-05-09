https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015911234.html
Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана
Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана - РИА Новости, 09.05.2025
Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана
Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда - чтобы память о... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:03:00+03:00
2025-05-09T07:03:00+03:00
2025-05-09T07:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда - чтобы память о подвиге предков продолжала жить из поколения в поколение. "Прадед Нагуманов Габдрауф, 1914 года рождения он, участвовал в битве за Японию. Пятнадцатого августа 1945 вынес с поля боя 8 человек с их оружием личным, за что был награжден медалью "За боевые заслуги". Ну и, соответственно, мой позывной в его честь, потому что мы должны помнить память своих предков и продолжать их славные традиции", - рассказал РИА Новости "Рауф". Его прадед начал войну в 1941 году, а домой вернулся только в 1946 году. За время войны получил пять ранений. Еще через 12 лет Габдрауф Нагуманов умер, оставив шестерых детей, в том числе бабушку "Рауфа". Семья жила в Татарстане. "Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства. Я хочу пожелать (ветеранам) крепчайшего здоровья, поблагодарить их за то, что они сделали. Не только ветеранов, но и тружеников тыла. И главное, чтобы как можно дольше жили. Как можно больше передали, и в следующих поколениях осталось это все в памяти", - отметил штурмовик.
https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html
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Штурмовик "Рауф" взял позывной в честь своего прадеда-ветерана
Штурмовик 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда, ветерана Отечественной войны
2025-05-09T07:03
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общество, япония, вооруженные силы рф
Общество, Япония, Вооруженные силы РФ
Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана
Штурмовик 60-го ОМСБ взял позывной в честь своего героического прадеда
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда - чтобы память о подвиге предков продолжала жить из поколения в поколение.
"Прадед Нагуманов Габдрауф, 1914 года рождения он, участвовал в битве за Японию
. Пятнадцатого августа 1945 вынес с поля боя 8 человек с их оружием личным, за что был награжден медалью "За боевые заслуги". Ну и, соответственно, мой позывной в его честь, потому что мы должны помнить память своих предков и продолжать их славные традиции", - рассказал РИА Новости "Рауф".
Его прадед начал войну в 1941 году, а домой вернулся только в 1946 году. За время войны получил пять ранений. Еще через 12 лет Габдрауф Нагуманов умер, оставив шестерых детей, в том числе бабушку "Рауфа". Семья жила в Татарстане.
"Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства. Я хочу пожелать (ветеранам) крепчайшего здоровья, поблагодарить их за то, что они сделали. Не только ветеранов, но и тружеников тыла. И главное, чтобы как можно дольше жили. Как можно больше передали, и в следующих поколениях осталось это все в памяти", - отметил штурмовик.