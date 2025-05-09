https://ria.ru/20250509/shturmovik-2015911234.html

Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана

Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана - РИА Новости, 09.05.2025

Штурмовик ВС России взял позывной в честь прадеда-ветерана

Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда - чтобы память о... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:03:00+03:00

2025-05-09T07:03:00+03:00

2025-05-09T07:21:00+03:00

общество

япония

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015912003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b56b02a91e437d3e5691b4de061b4b5c.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Штурмовик 60-го ОМСБ 51-ой гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда - чтобы память о подвиге предков продолжала жить из поколения в поколение. "Прадед Нагуманов Габдрауф, 1914 года рождения он, участвовал в битве за Японию. Пятнадцатого августа 1945 вынес с поля боя 8 человек с их оружием личным, за что был награжден медалью "За боевые заслуги". Ну и, соответственно, мой позывной в его честь, потому что мы должны помнить память своих предков и продолжать их славные традиции", - рассказал РИА Новости "Рауф". Его прадед начал войну в 1941 году, а домой вернулся только в 1946 году. За время войны получил пять ранений. Еще через 12 лет Габдрауф Нагуманов умер, оставив шестерых детей, в том числе бабушку "Рауфа". Семья жила в Татарстане. "Сейчас, находясь здесь, я понимаю, что мы должны продолжать их дело и не давать угаснуть той памяти, которая у нас заложена с детства. Я хочу пожелать (ветеранам) крепчайшего здоровья, поблагодарить их за то, что они сделали. Не только ветеранов, но и тружеников тыла. И главное, чтобы как можно дольше жили. Как можно больше передали, и в следующих поколениях осталось это все в памяти", - отметил штурмовик.

https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовик "Рауф" взял позывной в честь своего прадеда-ветерана Штурмовик 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным "Рауф" рассказал РИА Новости, что взял позывной в честь своего героического прадеда, ветерана Отечественной войны 2025-05-09T07:03 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, япония, вооруженные силы рф