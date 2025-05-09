Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника
Юрист Соловьев: во время пикника можно получить штраф за распитие алкоголя
Люди в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Отдыхающим в городской черте или на территории СНТ важно помнить о запрете шуметь после определенного времени. Конкретные часы устанавливает каждый регион. За нарушение закона о тишине грозит штраф. Размер санкций — от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал эксперт.
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"В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", — рассказал эксперт.
Нельзя разводить костры и устанавливать мангалы:
- в парковых зонах, скверах
- и городских садах, где нет специально оборудованных площадок для барбекю;
- возле гаражных комплексов, на балконах и кровлях многоквартирных зданий;
- в помещениях любого типа, включая террасы и веранды;
- территории частных домов, дачных участков без специально подготовленного места для открытого огня.
Штраф за это — от 5 до 15 тысяч рублей, а при нарушении в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если возник пожар, то придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
В лесу огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в поврежденных участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев. За нарушение правил противопожарной безопасности можно получить штраф от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и его последствий.