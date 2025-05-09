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Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника - РИА Новости, 09.05.2025
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02:44 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/shtraf-2015894079.html
Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника
Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника - РИА Новости, 09.05.2025
Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника
Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:44:00+03:00
2025-05-09T02:44:00+03:00
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Отдыхающим в городской черте или на территории СНТ важно помнить о запрете шуметь после определенного времени. Конкретные часы устанавливает каждый регион. За нарушение закона о тишине грозит штраф. Размер санкций — от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал эксперт."В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", — рассказал эксперт.Нельзя разводить костры и устанавливать мангалы:Штраф за это — от 5 до 15 тысяч рублей, а при нарушении в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если возник пожар, то придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.В лесу огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в поврежденных участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев. За нарушение правил противопожарной безопасности можно получить штраф от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и его последствий.
https://ria.ru/20250503/pitanie-2014821261.html
https://ria.ru/20250502/prazdniki-2014717153.html
https://ria.ru/20250505/vygoda-2014739812.html
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россия, иван соловьев (юрист)
Россия, Иван Соловьев (юрист)
Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника

Юрист Соловьев: во время пикника можно получить штраф за распитие алкоголя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди в парке
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Отдыхающим в городской черте или на территории СНТ важно помнить о запрете шуметь после определенного времени. Конкретные часы устанавливает каждый регион. За нарушение закона о тишине грозит штраф. Размер санкций — от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал эксперт.
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"В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", — рассказал эксперт.
Нельзя разводить костры и устанавливать мангалы:
  • в парковых зонах, скверах
  • и городских садах, где нет специально оборудованных площадок для барбекю;
  • возле гаражных комплексов, на балконах и кровлях многоквартирных зданий;
  • в помещениях любого типа, включая террасы и веранды;
  • территории частных домов, дачных участков без специально подготовленного места для открытого огня.
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Штраф за это — от 5 до 15 тысяч рублей, а при нарушении в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если возник пожар, то придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
В лесу огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в поврежденных участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев. За нарушение правил противопожарной безопасности можно получить штраф от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и его последствий.
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