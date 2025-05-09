https://ria.ru/20250509/shtraf-2015894079.html

Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника

Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника - РИА Новости, 09.05.2025

Юрист объяснил, за что можно получить штраф во время пикника

Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T02:44:00+03:00

2025-05-09T02:44:00+03:00

2025-05-09T02:44:00+03:00

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время пикника россиян могут оштрафовать за нарушение режима тишины, правил пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Отдыхающим в городской черте или на территории СНТ важно помнить о запрете шуметь после определенного времени. Конкретные часы устанавливает каждый регион. За нарушение закона о тишине грозит штраф. Размер санкций — от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал эксперт."В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей", — рассказал эксперт.Нельзя разводить костры и устанавливать мангалы:Штраф за это — от 5 до 15 тысяч рублей, а при нарушении в условиях особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей. Если возник пожар, то придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.В лесу огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в поврежденных участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев. За нарушение правил противопожарной безопасности можно получить штраф от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и его последствий.

https://ria.ru/20250503/pitanie-2014821261.html

https://ria.ru/20250502/prazdniki-2014717153.html

https://ria.ru/20250505/vygoda-2014739812.html

россия

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россия, иван соловьев (юрист)