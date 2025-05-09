https://ria.ru/20250509/shpitsbergen-2015906070.html
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы
Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:37:00+03:00
2025-05-09T05:37:00+03:00
2025-05-09T05:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шпицберген
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство. "Восьмого мая на норвежском архипелаге Шпицберген прошел ряд праздничных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Пирамида сотрудники генерального консульства, работники треста "Арктикуголь" и представители Российского научного центра на архипелаге возложили цветы к мемориалу шахтерам-полярникам, погибшим в 1941-1945 годах", - говорится в сообщении генконсульства России на Шпицбергене в Telegram-канале. Как отметили дипломаты, на мысе Хеер в окрестностях Баренцбурга состоялась памятная церемония у судового орудия с эсминца "Слейпнир", защищавшего архипелаг в 1943 году от нападения немецкой эскадры в составе линкоров "Тирпиц" и "Шернхорст". "Генеральный консул России на Шпицбергене А.А.Чемерило напомнил присутствующим основные исторические вехи боевых действий на архипелаге Шпицберген в годы Второй мировой войны, а также рассказал о беспримерном героизме советских защитников Заполярья и Северного морского пути", - добавили в диппредставительстве. Как пишет генеральное консульство, собравшиеся минутой молчания почтили всех павших в борьбе с фашизмом. Священник православного прихода Баренцбурга провозгласил "вечную память" всем погибшим воинам. "Праздничный день завершился творческим вечером "Письма памяти", в основу которого легли реальные письма военных лет. Мероприятие было настолько трогательным и пронзительным по содержанию, что не оставило равнодушным ни одного зрителя в концертном зале дома культуры Баренцбурга", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250503/pamyat-2014782890.html
https://ria.ru/20250223/norvegiya-2001147498.html
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шпицберген, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шпицберген, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы
На Шпицбергене прошли праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство.
"Восьмого мая на норвежском архипелаге Шпицберген
прошел ряд праздничных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Пирамида сотрудники генерального консульства, работники треста "Арктикуголь" и представители Российского научного центра на архипелаге возложили цветы к мемориалу шахтерам-полярникам, погибшим в 1941-1945 годах", - говорится в сообщении генконсульства России
на Шпицбергене в Telegram-канале.
Как отметили дипломаты, на мысе Хеер в окрестностях Баренцбурга состоялась памятная церемония у судового орудия с эсминца "Слейпнир", защищавшего архипелаг в 1943 году от нападения немецкой эскадры в составе линкоров "Тирпиц" и "Шернхорст".
"Генеральный консул России на Шпицбергене А.А.Чемерило напомнил присутствующим основные исторические вехи боевых действий на архипелаге Шпицберген в годы Второй мировой войны, а также рассказал о беспримерном героизме советских защитников Заполярья и Северного морского пути", - добавили в диппредставительстве.
Как пишет генеральное консульство, собравшиеся минутой молчания почтили всех павших в борьбе с фашизмом. Священник православного прихода Баренцбурга провозгласил "вечную память" всем погибшим воинам.
"Праздничный день завершился творческим вечером "Письма памяти", в основу которого легли реальные письма военных лет. Мероприятие было настолько трогательным и пронзительным по содержанию, что не оставило равнодушным ни одного зрителя в концертном зале дома культуры Баренцбурга", - говорится в сообщении.