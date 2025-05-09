Рейтинг@Mail.ru
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:37 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/shpitsbergen-2015906070.html
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы
Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:37:00+03:00
2025-05-09T05:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шпицберген
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787639_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_b4da1e78f1840ea13fdc2843285eb474.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство. "Восьмого мая на норвежском архипелаге Шпицберген прошел ряд праздничных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Пирамида сотрудники генерального консульства, работники треста "Арктикуголь" и представители Российского научного центра на архипелаге возложили цветы к мемориалу шахтерам-полярникам, погибшим в 1941-1945 годах", - говорится в сообщении генконсульства России на Шпицбергене в Telegram-канале. Как отметили дипломаты, на мысе Хеер в окрестностях Баренцбурга состоялась памятная церемония у судового орудия с эсминца "Слейпнир", защищавшего архипелаг в 1943 году от нападения немецкой эскадры в составе линкоров "Тирпиц" и "Шернхорст". "Генеральный консул России на Шпицбергене А.А.Чемерило напомнил присутствующим основные исторические вехи боевых действий на архипелаге Шпицберген в годы Второй мировой войны, а также рассказал о беспримерном героизме советских защитников Заполярья и Северного морского пути", - добавили в диппредставительстве. Как пишет генеральное консульство, собравшиеся минутой молчания почтили всех павших в борьбе с фашизмом. Священник православного прихода Баренцбурга провозгласил "вечную память" всем погибшим воинам. "Праздничный день завершился творческим вечером "Письма памяти", в основу которого легли реальные письма военных лет. Мероприятие было настолько трогательным и пронзительным по содержанию, что не оставило равнодушным ни одного зрителя в концертном зале дома культуры Баренцбурга", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250503/pamyat-2014782890.html
https://ria.ru/20250223/norvegiya-2001147498.html
шпицберген
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787639_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_56b4c112ed70ef390f526151c1c31cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шпицберген, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шпицберген, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Шпицбергене отметили 80-летие Победы

На Шпицбергене прошли праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство.
"Восьмого мая на норвежском архипелаге Шпицберген прошел ряд праздничных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В поселке Пирамида сотрудники генерального консульства, работники треста "Арктикуголь" и представители Российского научного центра на архипелаге возложили цветы к мемориалу шахтерам-полярникам, погибшим в 1941-1945 годах", - говорится в сообщении генконсульства России на Шпицбергене в Telegram-канале.
Дипломаты посольства РФ в Норвегии посетили советские воинские захоронения - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Норвегии
3 мая, 15:05
Как отметили дипломаты, на мысе Хеер в окрестностях Баренцбурга состоялась памятная церемония у судового орудия с эсминца "Слейпнир", защищавшего архипелаг в 1943 году от нападения немецкой эскадры в составе линкоров "Тирпиц" и "Шернхорст".
"Генеральный консул России на Шпицбергене А.А.Чемерило напомнил присутствующим основные исторические вехи боевых действий на архипелаге Шпицберген в годы Второй мировой войны, а также рассказал о беспримерном героизме советских защитников Заполярья и Северного морского пути", - добавили в диппредставительстве.
Как пишет генеральное консульство, собравшиеся минутой молчания почтили всех павших в борьбе с фашизмом. Священник православного прихода Баренцбурга провозгласил "вечную память" всем погибшим воинам.
"Праздничный день завершился творческим вечером "Письма памяти", в основу которого легли реальные письма военных лет. Мероприятие было настолько трогательным и пронзительным по содержанию, что не оставило равнодушным ни одного зрителя в концертном зале дома культуры Баренцбурга", - говорится в сообщении.
Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам
23 февраля, 18:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеШпицбергенРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала