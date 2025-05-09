https://ria.ru/20250509/shnayder-2016674291.html

Ульрих Шнайдер: МИД Германии навязывает свое понимание истории Победы

Ульрих Шнайдер: МИД Германии навязывает свое понимание истории Победы - РИА Новости, 13.05.2025

Ульрих Шнайдер: МИД Германии навязывает свое понимание истории Победы

Попытка МИД ФРГ избежать участия представителей России в предстоящих торжественно-траурных мероприятиях по случаю 80-летия Победы является недопустимой, считает РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-13T14:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

германия

россия

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016677854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_544f556cd5a88bc4efd1872409f6a83a.jpg

Попытка МИД ФРГ избежать участия представителей России в предстоящих торжественно-траурных мероприятиях по случаю 80-летия Победы является недопустимой, считает председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер. О пересмотре истории на Западе, чествовании нацистских преступников и скандале вокруг украинского нациста Ярослава Гунько глава антифашистской организации рассказал в интервью РИА Новости.– Каково значение 8 и 9 мая 1945 года для ФИР?– День 8 мая 1945 года был "рассветом человечества", как выразился Питер Гингольд, еврейский коммунист и немецкий боец Сопротивления во Франции и в Италии. В этот день все участники антигитлеровской коалиции – бойцы в рядах союзнических вооруженных сил, партизаны в оккупированных немецким фашизмом территориях, мужчины и женщины из антифашистского подполья, в изгнании или в заключении – доказали, что нацистский зверь мог быть повержен совместными действиями народов. Безоговорочная капитуляция стала лишь видимой частью героической борьбы народов за освобождение и тех огромных кровавых жертв, которые, в частности, понесла Красная армия в ходе наступления на Берлин.– Пока еще исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок, по всей видимости, считает иначе. Согласно "строго конфиденциальным" рекомендациям германского МИД, церемонии по случаю 80-летия должны проводиться без участия дипломатов из России и Беларуси. Что вы думаете по этому поводу?– Это никоим образом недопустимо. Как федерация организаций ветеранов и жертв со всей Европы и Израиля, мы вместе с представителями всех стран-победительниц к 80 годовщине вспоминаем женщин и мужчин, которые рисковали здоровьем, свободой и жизнью, чтобы бороться в составе формаций антигитлеровской коалиции за поражение нацистской варварщины. Мы поминаем солдат всех союзных армий.Но сегодня в ряде европейских стран мы сталкиваемся с тем, что память о них игнорируется или вытесняется по политическим причинам. Мы протестуем против осквернения и ликвидации памятников, а также против указаний, подобных приведенным вами, исключать представителей государств-наследников СССР из официальных мероприятий. Особенно возмущает, когда такое исключение исходит от правительства страны, которая сама себя на законодательном уровне осознает преемницей фашистской Германии. Тот, кто в угоду текущей политике пытается делить освободителей на "хороших" и "плохих", злоупотребляет памятью о Дне освобождения в целях, уничижающих память освободителей.– В начале апреля 2025 года представители израильского диппредставительства в Германии добились исключения еврейского философа Омри Бема из числа выступающих на мероприятии по случаю годовщины освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд. Видите ли вы какие-то параллели?– Я думаю, что эти два случая надо рассматривать раздельно. Исключение Бема связано с его позицией по текущей войне в Газе и критикой действий израильской армии и политики правительства. Но это действительно скандально, что израильское правительство через своего посла оказало политическое давление, чтобы не допустить неугодного им оратора. Скандально и то, что ни федеральное правительство Германии, ни правительство Тюрингии не поддержали руководство мемориала в Бухенвальде в противостоянии такому вмешательству. И Бема в конечном итоге пригласили выступить позже.Что касается памятных мероприятий в крупных мемориалах на месте концлагерей и исключения российских и белорусских дипломатов, то здесь речь идет о том, чтобы отказать этим странам-наследницам СССР в праве достойно почтить память жертв из их стран. Это не вопрос речей или политических позиций. Именно поэтому абсурдно звучит утверждение в указивке немецкого МИД о якобы предотвращении "политической инструментализации памяти". Разве не является политической инструментализацией, когда федеральное правительство вмешивается в полномочия земель и коммун, чтобы навязать им свое понимание истории? Кроме того, уже объявлено, что на памятное мероприятие в Бундестаге не будут приглашены представители России и Беларуси.– По сообщениям СМИ, в МИД Германии опасаются, что страна может потерять место в Совбезе ООН, за которое она выдвинулась на 2027 год, если Анналена Бербок станет председателем Генассамблеи ООН. Это связано с ее позицией по израильскому конфликту и личным, недипломатичным подходом к России и Китаю. Вы разделяете эти опасения?– Я уверен, что на международном уровне политическая позиция министра иностранных дел Германии воспринимается критически. Повлияет ли это на избрание председателем, зависит не только от нее, но и от общей союзной политики. Однако очевидно, что авторитет внешней политики Германии в последние годы заметно снизился. Особенно в странах глобального Юга голос Германии уже давно не имеет того веса, что раньше. Не только по причине политики министра, но и ввиду общего снижения влияния Запада. К сожалению, немецкая дипломатия до сих пор не осознает этого и не может адекватно на это реагировать.– Правительство Канады до сих пор держит в секрете список нацистских военных преступников, скрывшихся в Канаде, составленный более 40 лет назад комиссией Жюля Дешена. Если бы список был опубликован, то удалось бы избежать скандала в канадском парламенте в 2023 году, когда немецкий посол среди прочих аплодировала ветерану СС и нацистскому преступнику Ярославу Гунько (Хунко)?– Скандал вокруг ветерана СС Гунько — это лишь вершина айсберга. Учитывая биологический фактор, сегодня живых фашистских коллаборационистов практически не осталось, они умирают, как, к сожалению, и ветераны антигитлеровской коалиции.Куда больший скандал – это не только в Канаде, а в большей мере даже в странах Балтии и ряде других европейских государств, где на государственном уровне чествуют коллаборационистов и фашистских преступников как "борцов за свободу". В Латвии в рамках национального праздника в марте чествуют добровольцев СС. В Эстонии стоят памятники бойцам СС, в других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине.ФИР и ее организации-участники уже много лет борются против подобного исторического ревизионизма и фальсифицирования истории памяти – через протестные ноты, публичные акции против героизации национал-социализма в различных странах и другие инициативы.Именно в 80-ю годовщину освобождения от фашизма и войны, в День Победы, мы вместе с нынешними поколениями выступаем за достойное сохранение памяти об освобождении и всех освободителях, не допуская переписывания истории в пользу прославления фашистских преступников.

https://ria.ru/20250425/1063177692.html

https://ria.ru/20250509/gretsija-2015909942.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011401019.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

80-летие победы в великой отечественной войне, германия, россия, интервью