https://ria.ru/20250509/saur-mogila-2016141308.html

На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы

На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025

На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы

Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, рассказал РИА Новости министр культуры... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:56:00+03:00

2025-05-09T23:56:00+03:00

2025-05-09T23:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

украина

россия

сергей прокофьев

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, рассказал РИА Новости министр культуры республики Михаил Желтяков. "В продолжение вечернего мероприятия - красивый концерт, концерт к 9 мая, к 80-летию Победы, который называется "Музыка Великой Победы". В этом концерте прозвучали лучшие произведения советских композиторов, которые были написаны и приурочены к победным мероприятиям", - сказал Желтяков. На концерте выступили творческие коллективы ведущих культурных учреждений республики. "Сегодня приняли участие почти все творческие коллективы – это артисты Академической филармонии имени Сергея Прокофьева, артисты молодежной Академической филармонии, хор и солисты Театра оперы и балета, ансамбль песен и танца "Ополец", артисты Музыкально-драматического театра и даже актриса Театра кукол", - добавил министр культуры. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщил РИА Новости министр культуры республики Михаил Желтяков. 2025-05-09T23:56 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, украина, россия, сергей прокофьев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне