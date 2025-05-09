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На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:56 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/saur-mogila-2016141308.html
На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы
На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы
Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, рассказал РИА Новости министр культуры... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:56:00+03:00
2025-05-09T23:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
украина
россия
сергей прокофьев
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, рассказал РИА Новости министр культуры республики Михаил Желтяков. "В продолжение вечернего мероприятия - красивый концерт, концерт к 9 мая, к 80-летию Победы, который называется "Музыка Великой Победы". В этом концерте прозвучали лучшие произведения советских композиторов, которые были написаны и приурочены к победным мероприятиям", - сказал Желтяков. На концерте выступили творческие коллективы ведущих культурных учреждений республики. "Сегодня приняли участие почти все творческие коллективы – это артисты Академической филармонии имени Сергея Прокофьева, артисты молодежной Академической филармонии, хор и солисты Театра оперы и балета, ансамбль песен и танца "Ополец", артисты Музыкально-драматического театра и даже актриса Театра кукол", - добавил министр культуры. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
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Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР
Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщил РИА Новости министр культуры республики Михаил Желтяков.
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донецкая народная республика, украина, россия, сергей прокофьев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Сергей Прокофьев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На мемориале Саур-Могила в ДНР прошел концерт к 80-летию Победы

Торжественный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы, прошел на Саур-Могиле

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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы, прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, рассказал РИА Новости министр культуры республики Михаил Желтяков.
«
"В продолжение вечернего мероприятия - красивый концерт, концерт к 9 мая, к 80-летию Победы, который называется "Музыка Великой Победы". В этом концерте прозвучали лучшие произведения советских композиторов, которые были написаны и приурочены к победным мероприятиям", - сказал Желтяков.
На концерте выступили творческие коллективы ведущих культурных учреждений республики.
"Сегодня приняли участие почти все творческие коллективы – это артисты Академической филармонии имени Сергея Прокофьева, артисты молодежной Академической филармонии, хор и солисты Театра оперы и балета, ансамбль песен и танца "Ополец", артисты Музыкально-драматического театра и даже актриса Театра кукол", - добавил министр культуры.
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
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