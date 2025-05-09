https://ria.ru/20250509/saratov-2015959854.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 09.05.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:44:00+03:00
2025-05-09T10:44:00+03:00
2025-05-09T10:48:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились в 6.45 мск."В аэропорту Саратов ("Гагарин") в 10.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_85fbeaf9238aa993eb59dc57dd18364c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов