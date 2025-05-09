https://ria.ru/20250509/saratov-2015959854.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения

В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:44:00+03:00

2025-05-09T10:44:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 10.30 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились в 6.45 мск."В аэропорту Саратов ("Гагарин") в 10.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия