https://ria.ru/20250509/sapery-2016110560.html

Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы

Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы

Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:57:00+03:00

2025-05-09T19:57:00+03:00

2025-05-09T19:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

тюменская область

германия

ямал

день победы

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали поздравление с 80-летием Великой Победы, в котором показали свою работу по разминированию освобожденных территорий. "Ребята записали видеообращение, заверив, что домой они вернутся с Победой, как и их прадеды: "Позвольте поздравить вас с 80-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. Ветеранам желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. Знайте, мы продолжили ваше дело. Победа будет за нами"... Бойцы смонтировали клип, в котором показали работу по расчистке освобожденных территорий от вражеских мин", - сообщает информцентр правительства Тюменской области в комментарии к видеоролику. Отмечается, что клип начинается с гимна саперной роте, который по дороге в зону СВО в 2023 году написали бойцы, мобилизованные в Тюменской области и на Ямале, автором текста стал Дмитрий (позывной "Внучок"). С музыкой бойцам помог и исполнил песню тюменец Артём Ткачук.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250508/svo-2015889331.html

тюменская область

германия

ямал

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общество, тюменская область, германия, ямал, день победы