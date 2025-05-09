Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы
Тюменские саперы смонтировали клип, в котором показали работу по разминированию
© Информационный центр Правительства Тюменской областиБойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, записали поздравление с 80-летием Великой Победы. Кадр видео
Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, записали поздравление с 80-летием Великой Победы. Кадр видео
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали поздравление с 80-летием Великой Победы, в котором показали свою работу по разминированию освобожденных территорий.
"Ребята записали видеообращение, заверив, что домой они вернутся с Победой, как и их прадеды: "Позвольте поздравить вас с 80-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. Ветеранам желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. Знайте, мы продолжили ваше дело. Победа будет за нами"... Бойцы смонтировали клип, в котором показали работу по расчистке освобожденных территорий от вражеских мин", - сообщает информцентр правительства Тюменской области в комментарии к видеоролику.
Отмечается, что клип начинается с гимна саперной роте, который по дороге в зону СВО в 2023 году написали бойцы, мобилизованные в Тюменской области и на Ямале, автором текста стал Дмитрий (позывной "Внучок"). С музыкой бойцам помог и исполнил песню тюменец Артём Ткачук.
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