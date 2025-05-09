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Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:57 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/sapery-2016110560.html
Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы
Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы
Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:57:00+03:00
2025-05-09T19:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тюменская область
германия
ямал
день победы
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали поздравление с 80-летием Великой Победы, в котором показали свою работу по разминированию освобожденных территорий. "Ребята записали видеообращение, заверив, что домой они вернутся с Победой, как и их прадеды: "Позвольте поздравить вас с 80-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. Ветеранам желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. Знайте, мы продолжили ваше дело. Победа будет за нами"... Бойцы смонтировали клип, в котором показали работу по расчистке освобожденных территорий от вражеских мин", - сообщает информцентр правительства Тюменской области в комментарии к видеоролику. Отмечается, что клип начинается с гимна саперной роте, который по дороге в зону СВО в 2023 году написали бойцы, мобилизованные в Тюменской области и на Ямале, автором текста стал Дмитрий (позывной "Внучок"). С музыкой бойцам помог и исполнил песню тюменец Артём Ткачук.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250508/svo-2015889331.html
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общество, тюменская область, германия, ямал, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тюменская область, Германия, Ямал, День Победы
Тюменские саперы поздравили ветеранов с 80-летием Победы

Тюменские саперы смонтировали клип, в котором показали работу по разминированию

© Информационный центр Правительства Тюменской областиБойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, записали поздравление с 80-летием Великой Победы. Кадр видео
Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, записали поздравление с 80-летием Великой Победы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Информационный центр Правительства Тюменской области
Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, записали поздравление с 80-летием Великой Победы. Кадр видео
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения, сформированного в Тюменской области, для ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей региона записали поздравление с 80-летием Великой Победы, в котором показали свою работу по разминированию освобожденных территорий.
"Ребята записали видеообращение, заверив, что домой они вернутся с Победой, как и их прадеды: "Позвольте поздравить вас с 80-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. Ветеранам желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. Знайте, мы продолжили ваше дело. Победа будет за нами"... Бойцы смонтировали клип, в котором показали работу по расчистке освобожденных территорий от вражеских мин", - сообщает информцентр правительства Тюменской области в комментарии к видеоролику.
Отмечается, что клип начинается с гимна саперной роте, который по дороге в зону СВО в 2023 году написали бойцы, мобилизованные в Тюменской области и на Ямале, автором текста стал Дмитрий (позывной "Внучок"). С музыкой бойцам помог и исполнил песню тюменец Артём Ткачук.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТюменская областьГерманияЯмалДень Победы
 
 
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