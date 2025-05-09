Российский посол прокомментировал новые санкции Лондона
Посол России в Великобритании Келин назвал новые санкции Лондона беспомощными
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал новые санкции, введенные против России Лондоном, беспомощными и заявил, что они не мешают России в достижении её целей.
Ранее в пятницу Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, против российской страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.
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"Лондон пытается под каждую выгодную дату, общий саммит, под общий сбор западников, и сейчас, под 9 мая, показать, что он ещё что-то может ввести. Эти санкции... они беспомощны", - сказал Келин журналистам после церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Он добавил, что санкции совершенно не мешают России в достижении ее целей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.