https://ria.ru/20250509/sanktsii-2016059631.html

Российский посол прокомментировал новые санкции Лондона

Российский посол прокомментировал новые санкции Лондона - РИА Новости, 09.05.2025

Российский посол прокомментировал новые санкции Лондона

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал новые санкции, введенные против России Лондоном, беспомощными и заявил, что они не мешают России в достижении... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:37:00+03:00

2025-05-09T15:37:00+03:00

2025-05-09T15:37:00+03:00

россия

великобритания

лондон

андрей келин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал новые санкции, введенные против России Лондоном, беспомощными и заявил, что они не мешают России в достижении её целей. Ранее в пятницу Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, против российской страховой компании "Согласие", а также против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями. "Лондон пытается под каждую выгодную дату, общий саммит, под общий сбор западников, и сейчас, под 9 мая, показать, что он ещё что-то может ввести. Эти санкции... они беспомощны", - сказал Келин журналистам после церемонии возложения венка к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что санкции совершенно не мешают России в достижении ее целей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250508/sanktsii-2015825374.html

https://ria.ru/20250508/pushkov-2015829622.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, великобритания, лондон, андрей келин, владимир путин