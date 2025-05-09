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В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа - РИА Новости, 09.05.2025
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14:12 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/samarkand-2016038339.html
В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа
В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа - РИА Новости, 09.05.2025
В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде, сообщает в Telegram-канале пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:12:00+03:00
2025-05-09T14:12:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде, сообщает в Telegram-канале пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области. По данным пресс-службы, в ночь на 9 мая в Самарканде в многоэтажном доме на улице Спитамен произошел взрыв газовоздушной смеси, который разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение. "В результате проведенных спасательных работ из-под завалов извлечены тела шести погибших", - говорится в сообщении, размещенном ведомством. На месте происшествия работает оперативный штаб с участием представителей МЧС и других экстренных служб. К ликвидации последствий привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники. По факту инцидента начато предварительное расследование, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014975664.html
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в мире, самарканд, самаркандская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Самарканд, Самаркандская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа

В Самарканде шесть человек погибли при взрыве газа в жилом доме

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде, сообщает в Telegram-канале пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.
По данным пресс-службы, в ночь на 9 мая в Самарканде в многоэтажном доме на улице Спитамен произошел взрыв газовоздушной смеси, который разрушил железобетонные конструкции здания, повредив три этажа и подвальное помещение.
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"В результате проведенных спасательных работ из-под завалов извлечены тела шести погибших", - говорится в сообщении, размещенном ведомством.
На месте происшествия работает оперативный штаб с участием представителей МЧС и других экстренных служб. К ликвидации последствий привлечено 10 единиц пожарно-спасательной техники.
По факту инцидента начато предварительное расследование, добавили в управлении.
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В миреСамаркандСамаркандская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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