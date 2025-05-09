https://ria.ru/20250509/saljut-2016081525.html

Во Владивостоке прошел салют в честь Дня Победы

Во Владивостоке прошел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Во Владивостоке прошел салют в честь Дня Победы

Салют завершил празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:10:00+03:00

2025-05-09T17:10:00+03:00

2025-05-09T17:10:00+03:00

общество

владивосток

бобров

русский (остров)

олег кожемяко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870633943_0:190:2965:1857_1920x0_80_0_0_5c8c26313b40ffcdcf4a82092fd8a692.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Салют завершил празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. "Праздничным салютом завершилось празднование 80-летия Победы в Приморье", - говорится в сообщении. Перед залпами салюта на центральной площади города выступил глава Приморья Олег Кожемяко. "Сегодня на параде во время шествия "Бессмертного полка" мы видели слезы радости и благодарности за победу, слезы горькой утраты... Сегодня приморцы объединились в одно целое, потому что мы - часть огромной страны России, страны-победительницы. Победные салюты - это тоже часть нашей истории", - отметил губернатор. По данным администрации Владивостока, в этом году залпы дали сразу с трех точек: мыса Боброва, Океанского проспекта в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский. На мысе Боброва артиллерийский салют состоял из 30 залпов. Фейерверк на площади продлился 10 минут, на острове Русском – 5 минут. Утром 9 мая у центральной площади Владивостока прошел военный парад, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро техники. Также военный парад состоялся в приморском Уссурийске, он собрал 1240 участников и более 50 единиц военной техники.

https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016079876.html

владивосток

бобров

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владивосток, бобров, русский (остров), олег кожемяко