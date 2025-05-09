Во Владивостоке прошел салют в честь Дня Победы
Салют завершил празднование 80-летия Победы во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня Победы во Владивостоке
Праздничный салют в честь Дня Победы во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Салют завершил празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
"Праздничным салютом завершилось празднование 80-летия Победы в Приморье", - говорится в сообщении.
Перед залпами салюта на центральной площади города выступил глава Приморья Олег Кожемяко.
"Сегодня на параде во время шествия "Бессмертного полка" мы видели слезы радости и благодарности за победу, слезы горькой утраты... Сегодня приморцы объединились в одно целое, потому что мы - часть огромной страны России, страны-победительницы. Победные салюты - это тоже часть нашей истории", - отметил губернатор.
По данным администрации Владивостока, в этом году залпы дали сразу с трех точек: мыса Боброва, Океанского проспекта в районе центральной площади и в поселке Подножье на острове Русский. На мысе Боброва артиллерийский салют состоял из 30 залпов. Фейерверк на площади продлился 10 минут, на острове Русском – 5 минут.
Утром 9 мая у центральной площади Владивостока прошел военный парад, в котором приняли участие около 1,9 тысячи человек и свыше 50 единиц современной и ретро техники. Также военный парад состоялся в приморском Уссурийске, он собрал 1240 участников и более 50 единиц военной техники.