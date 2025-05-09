https://ria.ru/20250509/saldo-2016057786.html

Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"

Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:27:00+03:00

2025-05-09T15:27:00+03:00

2025-05-09T15:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

бургас

владимир сальдо

80-летие победы в великой отечественной войне

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает корреспондент РИА Новости. Сальдо возглавил шествие "Бессмертного полка", неся портрет своего отца - Василия Сальдо. "Прошел фронтами всей Великой Отечественной войны. Начал с Финской кампании, закончил в болгарском городе Бургас. После войны еще какое-то время в военной комендатуре (служил – ред.), которая помогала болгарским товарищам восстанавливать порядок и восстанавливать власть", - рассказал он журналистам про отца. Ранее в пятницу Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, почтив память погибших в Великую Отечественную войну.

https://ria.ru/20250509/belgrad-2016050940.html

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бургас

херсонская область

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бургас, владимир сальдо, 80-летие победы в великой отечественной войне, херсонская область