Рейтинг@Mail.ru
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:27 09.05.2025 (обновлено: 15:32 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/saldo-2016057786.html
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:27:00+03:00
2025-05-09T15:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
бургас
владимир сальдо
80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016058303_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_7436fd99f3249a7871010f63e2e1a888.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает корреспондент РИА Новости. Сальдо возглавил шествие "Бессмертного полка", неся портрет своего отца - Василия Сальдо. "Прошел фронтами всей Великой Отечественной войны. Начал с Финской кампании, закончил в болгарском городе Бургас. После войны еще какое-то время в военной комендатуре (служил – ред.), которая помогала болгарским товарищам восстанавливать порядок и восстанавливать власть", - рассказал он журналистам про отца. Ранее в пятницу Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, почтив память погибших в Великую Отечественную войну.
https://ria.ru/20250509/belgrad-2016050940.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015586813.html
бургас
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016058303_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_ab2fc0b633746666b608c5745d4d8eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бургас, владимир сальдо, 80-летие победы в великой отечественной войне, херсонская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бургас, Владимир Сальдо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"

Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" в Геническе

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в акции "Бессмертный полк"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в акции "Бессмертный полк"
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает корреспондент РИА Новости.
Сальдо возглавил шествие "Бессмертного полка", неся портрет своего отца - Василия Сальдо.
Бессмертный полк в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В "Бессмертном полку" в Белграде пронесли портреты сербских участников СВО
Вчера, 14:55
"Прошел фронтами всей Великой Отечественной войны. Начал с Финской кампании, закончил в болгарском городе Бургас. После войны еще какое-то время в военной комендатуре (служил – ред.), которая помогала болгарским товарищам восстанавливать порядок и восстанавливать власть", - рассказал он журналистам про отца.
Ранее в пятницу Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, почтив память погибших в Великую Отечественную войну.
Бельгийский активист Кевин Деридер - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов
7 мая, 16:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБургасВладимир Сальдо80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала