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Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:27:00+03:00
2025-05-09T15:27:00+03:00
2025-05-09T15:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и еще около 1000 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя шествием по центру Геническа, передает корреспондент РИА Новости. Сальдо возглавил шествие "Бессмертного полка", неся портрет своего отца - Василия Сальдо. "Прошел фронтами всей Великой Отечественной войны. Начал с Финской кампании, закончил в болгарском городе Бургас. После войны еще какое-то время в военной комендатуре (служил – ред.), которая помогала болгарским товарищам восстанавливать порядок и восстанавливать власть", - рассказал он журналистам про отца. Ранее в пятницу Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, почтив память погибших в Великую Отечественную войну.
https://ria.ru/20250509/belgrad-2016050940.html
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бургас, владимир сальдо, 80-летие победы в великой отечественной войне, херсонская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бургас, Владимир Сальдо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка"
Сальдо пронес портрет своего отца на шествии "Бессмертного полка" в Геническе