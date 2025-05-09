https://ria.ru/20250509/rzhd-2015892381.html
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы" - РИА Новости, 09.05.2025
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:14:00+03:00
2025-05-09T00:14:00+03:00
2025-05-09T00:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
германия
россия
юрий левитан
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_235c9a9846896eafdb384b3d8f310ee4.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. Победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках, которые в этот момент будут находиться в пути. Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы". Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст акта о капитуляции Германии. В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_06bfd724ef994f49bc89732db4542977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, германия, россия, юрий левитан, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Германия, Россия, Юрий Левитан, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"
Поезда РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы"