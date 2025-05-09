https://ria.ru/20250509/rzhd-2015892381.html

Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"

Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы" - РИА Новости, 09.05.2025

Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы"

Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:14:00+03:00

2025-05-09T00:14:00+03:00

2025-05-09T00:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

германия

россия

юрий левитан

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут "Гудок Победы", сообщили РИА Новости в компании. Победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках, которые в этот момент будут находиться в пути. Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны "Поезда Победы". Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст акта о капитуляции Германии. В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

германия

россия

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общество, германия, россия, юрий левитан, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне