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Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
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09:54 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015935588.html
Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС
Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:54:00+03:00
2025-05-09T09:54:00+03:00
россия
сергей рябков
евросоюз
сша
энергетика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС. Ранее агентство Рейтер передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС. "Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам. "Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html
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россия, сергей рябков, евросоюз, сша, энергетика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, Евросоюз, США, Энергетика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС

Рябков: поставки газа в ЕС не стоят на повестке дня переговоров России и США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС.
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"Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам.
"Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
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