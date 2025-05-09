https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015935588.html

Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС

Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС - РИА Новости, 09.05.2025

Рябков не подтвердил сведения об обсуждении Россией и США поставок газа ЕС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:54:00+03:00

2025-05-09T09:54:00+03:00

2025-05-09T09:54:00+03:00

россия

сергей рябков

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сша

энергетика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию СМИ об обсуждении Москвой и Вашингтоном вопроса возобновлении поставок российского газа в ЕС. Ранее агентство Рейтер передавало, что Россия и США обсуждают возможную помощь Вашингтона в возобновлении поставок российского газа в ЕС. "Не могу подтвердить. Тематика экономического характера фигурирует в наших контактах, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие", - сказал Рябков журналистам. "Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250506/evropa-2015367130.html

https://ria.ru/20250507/evropa-2015383910.html

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россия, сергей рябков, евросоюз, сша, энергетика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)