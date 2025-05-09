https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015930509.html

Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США

Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США - РИА Новости, 09.05.2025

Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:36:00+03:00

2025-05-09T09:36:00+03:00

2025-05-09T11:15:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

экономика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США."Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929619.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сша, сергей рябков, экономика