https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015930509.html
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США - РИА Новости, 09.05.2025
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:36:00+03:00
2025-05-09T09:36:00+03:00
2025-05-09T11:15:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
экономика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США."Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сша, сергей рябков, экономика
Россия, США, Сергей Рябков, Экономика
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США
Рябков не исключил обсуждение экономических тем с США на уровне зондажа