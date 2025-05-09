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Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США - РИА Новости, 09.05.2025
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09:36 09.05.2025 (обновлено: 11:15 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015930509.html
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США - РИА Новости, 09.05.2025
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:36:00+03:00
2025-05-09T11:15:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
экономика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США."Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929619.html
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россия, сша, сергей рябков, экономика
Россия, США, Сергей Рябков, Экономика
Рябков не исключил обсуждение любых экономических тем между Россией и США

Рябков не исключил обсуждение экономических тем с США на уровне зондажа

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает обсуждение любых экономических тем между Россией и США.
"Я не исключаю обсуждения тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - добавил дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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