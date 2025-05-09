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Рябков высказался о перспективах сохранения ДСНВ
Рябков высказался о перспективах сохранения ДСНВ - РИА Новости, 09.05.2025
Рябков высказался о перспективах сохранения ДСНВ
Если в политике США на российском направлении не произойдет кардинальных изменений к лучшему, то никаких перспектив сохранения договора о сокращении... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:33:00+03:00
2025-05-09T09:33:00+03:00
2025-05-09T09:52:00+03:00
сша
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Если в политике США на российском направлении не произойдет кардинальных изменений к лучшему, то никаких перспектив сохранения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пятого февраля будущего года срок действия договора официально истекает. В тексте официально предусмотрено продление однократное на пять лет. Все, что мы могли сказать на эту тему, мы сказали давно, задолго до нынешней ситуации в наших отношениях с США и полного паралича, полной остановки диалога по стратегической стабильности... Мы в принципе считаем, что если не произойдет кардинальных изменений к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении, никаких перспектив сохранения именно этого договора не будет", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015904528.html
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сша, россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков высказался о перспективах сохранения ДСНВ
Рябков: перспектив сохранения ДСНВ не будет без изменений в политике США