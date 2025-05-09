https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929155.html

Рябков анонсировал новые консультации России и США по работе дипмиссий

Рябков анонсировал новые консультации России и США по работе дипмиссий - РИА Новости, 09.05.2025

Рябков анонсировал новые консультации России и США по работе дипмиссий

Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:29:00+03:00

2025-05-09T09:29:00+03:00

2025-05-09T09:38:00+03:00

россия

сша

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новые консультации РФ и США по нормализации работы дипмиссий состоятся, но пока дат нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.“Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать”, - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015904528.html

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2025

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россия, сша, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)