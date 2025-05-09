https://ria.ru/20250509/rumyniya-2015899718.html

"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине

"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 09.05.2025

"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине

Румыния должна получить компенсацию от Украины за помощь, которую Бухарест оказал Киеву до сих пор, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:39:00+03:00

2025-05-09T03:39:00+03:00

2025-05-09T03:39:00+03:00

в мире

румыния

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киев

клаус йоханнис

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румыния должна получить компенсацию от Украины за помощь, которую Бухарест оказал Киеву до сих пор, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на предвыборных дебатах в парламенте, его слова передает телеканал Digi24."Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. Поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", — сказал он.По его словам, Румыния должна получить компенсацию за подаренную Киеву экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot и другие расходы, которые были оплачены из кармана граждан страны."Румыния не даст ни одного лея за другую страну, а сосредоточится на собственном населении", — предупредил политик.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Первый тур президентских выборов в стране состоялся 4 мая, первое место занял Симион, набрав 41% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.Румынскому политику запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии).

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014936805.html

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в мире, румыния, украина, киев, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025