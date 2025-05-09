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"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 09.05.2025
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03:39 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rumyniya-2015899718.html
"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине
"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 09.05.2025
"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине
Румыния должна получить компенсацию от Украины за помощь, которую Бухарест оказал Киеву до сих пор, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:39:00+03:00
2025-05-09T03:39:00+03:00
в мире
румыния
украина
киев
клаус йоханнис
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румыния должна получить компенсацию от Украины за помощь, которую Бухарест оказал Киеву до сих пор, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на предвыборных дебатах в парламенте, его слова передает телеканал Digi24."Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. Поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", — сказал он.По его словам, Румыния должна получить компенсацию за подаренную Киеву экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot и другие расходы, которые были оплачены из кармана граждан страны."Румыния не даст ни одного лея за другую страну, а сосредоточится на собственном населении", — предупредил политик.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Первый тур президентских выборов в стране состоялся 4 мая, первое место занял Симион, набрав 41% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.Румынскому политику запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии).
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html
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в мире, румыния, украина, киев, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Украина, Киев, Клаус Йоханнис, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
"Должна уважать": в Румынии сделали дерзкое заявление об Украине

Digi24: кандидат в президенты Румынии потребовал компенсацию от Киева за помощь

© Фото : AP / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : AP / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румыния должна получить компенсацию от Украины за помощь, которую Бухарест оказал Киеву до сих пор, заявил кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на предвыборных дебатах в парламенте, его слова передает телеканал Digi24.
"Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. Поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", — сказал он.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии
5 мая, 14:46
По его словам, Румыния должна получить компенсацию за подаренную Киеву экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot и другие расходы, которые были оплачены из кармана граждан страны.
"Румыния не даст ни одного лея за другую страну, а сосредоточится на собственном населении", — предупредил политик.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Первый тур президентских выборов в стране состоялся 4 мая, первое место занял Симион, набрав 41% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
Румынскому политику запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии).
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии
4 мая, 22:55
 
В миреРумынияУкраинаКиевКлаус ЙоханнисКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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