Рейтинг@Mail.ru
Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rpts-2016071462.html
Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров
Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров - РИА Новости, 09.05.2025
Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров
Памятные знаки на месте расстрела и захоронения советских офицеров во время Великой Отечественной войны в Гётшендорфе под Берлином привели в порядок монахи... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:25:00+03:00
2025-05-09T16:25:00+03:00
религия
берлин (город)
московский патриархат
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016029497_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c092701ba83676429f706e562b11d0b0.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Памятные знаки на месте расстрела и захоронения советских офицеров во время Великой Отечественной войны в Гётшендорфе под Берлином привели в порядок монахи расположенного там Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс) в День Победы. При ГДР, рассказал игумен, на территории поместья Гётшендорф во время археологических раскопок были обнаружены останки двух советских офицеров, расстрелянных во время Великой Отечественной войны, когда там располагалась резиденция Германа Геринга. Они были перезахоронены на местном деревенском кладбище, где им установили памятный камень, а на месте расстрела был установлен памятный знак в честь всех, кто сражался против фашизма. В монастыре, добавил он, узнали об этой истории из местной газеты "Уккермарк Курьер" и привели позабытые знаки в порядок. "Территория, где установлен камень, давно заросла бурьяном и кустарником, и его не было видно. После прочтения статьи мы с братией расчистили это место и нашли большой булыжник с надписью. Мы обновили краской текст на этом камне, где на немецком языке было написано: "Слава и честь героям Советского Союза, освободителям от фашизма", – рассказал РИА Новости игумен Даниил. Именно рядом с местом расстрела и захоронения, добавил он, "по Божию промыслу" впоследствии был построен главный храм монастыря, алтарная часть которого ныне расположена напротив поклонного камня. "Территория нашего монастыря хранит печальную историю, о которой мы узнали из местных газет около пяти лет назад. Множество людей не вернулось с войны и пропали без вести. И среди этих имен, которых мы не знаем, есть и два советских офицера, расстрелянных на территории, где сейчас находится наш монастырь", – заключил игумен. Свято-Георгиевский монастырь, как сообщает его сайт, был основан в 2006 году по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – ныне патриарха Московского и всея Руси.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html
https://ria.ru/20250505/pamyat-2015012485.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016029497_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c648b150640f1ec60dedcedc3b121e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берлин (город), московский патриархат, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, в мире
Религия, Берлин (город), Московский Патриархат, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, В мире
Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров

Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела офицеров СССР в Германии

© Фото предоставлено настоятелем Свято-Георгиевского монастыря в Гётшендорфе игуменом Даниилом (Ирбитсом)Монахи РПЦ облагораживали памятники советским офицерам под Берлином
Монахи РПЦ облагораживали памятники советским офицерам под Берлином - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото предоставлено настоятелем Свято-Георгиевского монастыря в Гётшендорфе игуменом Даниилом (Ирбитсом)
Монахи РПЦ облагораживали памятники советским офицерам под Берлином
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Памятные знаки на месте расстрела и захоронения советских офицеров во время Великой Отечественной войны в Гётшендорфе под Берлином привели в порядок монахи расположенного там Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс) в День Победы.
При ГДР, рассказал игумен, на территории поместья Гётшендорф во время археологических раскопок были обнаружены останки двух советских офицеров, расстрелянных во время Великой Отечественной войны, когда там располагалась резиденция Германа Геринга. Они были перезахоронены на местном деревенском кладбище, где им установили памятный камень, а на месте расстрела был установлен памятный знак в честь всех, кто сражался против фашизма. В монастыре, добавил он, узнали об этой истории из местной газеты "Уккермарк Курьер" и привели позабытые знаки в порядок.
Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Монастырь Московского патриархата в Германии могут лишить части земли
25 марта, 07:36
"Территория, где установлен камень, давно заросла бурьяном и кустарником, и его не было видно. После прочтения статьи мы с братией расчистили это место и нашли большой булыжник с надписью. Мы обновили краской текст на этом камне, где на немецком языке было написано: "Слава и честь героям Советского Союза, освободителям от фашизма", – рассказал РИА Новости игумен Даниил.
Именно рядом с местом расстрела и захоронения, добавил он, "по Божию промыслу" впоследствии был построен главный храм монастыря, алтарная часть которого ныне расположена напротив поклонного камня.
"Территория нашего монастыря хранит печальную историю, о которой мы узнали из местных газет около пяти лет назад. Множество людей не вернулось с войны и пропали без вести. И среди этих имен, которых мы не знаем, есть и два советских офицера, расстрелянных на территории, где сейчас находится наш монастырь", – заключил игумен.
Свято-Георгиевский монастырь, как сообщает его сайт, был основан в 2006 году по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – ныне патриарха Московского и всея Руси.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
5 мая, 12:10
 
РелигияБерлин (город)Московский Патриархат80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала