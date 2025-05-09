https://ria.ru/20250509/rpts-2016071462.html

Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров

Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров - РИА Новости, 09.05.2025

Монахи РПЦ привели в порядок знаки на месте расстрела советских офицеров

Памятные знаки на месте расстрела и захоронения советских офицеров во время Великой Отечественной войны в Гётшендорфе под Берлином привели в порядок монахи... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:25:00+03:00

2025-05-09T16:25:00+03:00

2025-05-09T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Памятные знаки на месте расстрела и захоронения советских офицеров во время Великой Отечественной войны в Гётшендорфе под Берлином привели в порядок монахи расположенного там Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс) в День Победы. При ГДР, рассказал игумен, на территории поместья Гётшендорф во время археологических раскопок были обнаружены останки двух советских офицеров, расстрелянных во время Великой Отечественной войны, когда там располагалась резиденция Германа Геринга. Они были перезахоронены на местном деревенском кладбище, где им установили памятный камень, а на месте расстрела был установлен памятный знак в честь всех, кто сражался против фашизма. В монастыре, добавил он, узнали об этой истории из местной газеты "Уккермарк Курьер" и привели позабытые знаки в порядок. "Территория, где установлен камень, давно заросла бурьяном и кустарником, и его не было видно. После прочтения статьи мы с братией расчистили это место и нашли большой булыжник с надписью. Мы обновили краской текст на этом камне, где на немецком языке было написано: "Слава и честь героям Советского Союза, освободителям от фашизма", – рассказал РИА Новости игумен Даниил. Именно рядом с местом расстрела и захоронения, добавил он, "по Божию промыслу" впоследствии был построен главный храм монастыря, алтарная часть которого ныне расположена напротив поклонного камня. "Территория нашего монастыря хранит печальную историю, о которой мы узнали из местных газет около пяти лет назад. Множество людей не вернулось с войны и пропали без вести. И среди этих имен, которых мы не знаем, есть и два советских офицера, расстрелянных на территории, где сейчас находится наш монастырь", – заключил игумен. Свято-Георгиевский монастырь, как сообщает его сайт, был основан в 2006 году по благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – ныне патриарха Московского и всея Руси.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html

https://ria.ru/20250505/pamyat-2015012485.html

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берлин (город), московский патриархат, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, в мире