https://ria.ru/20250509/rossiya-2016111393.html

У России есть представления касательно обновления ООН, заявил Полянский

У России есть представления касательно обновления ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 09.05.2025

У России есть представления касательно обновления ООН, заявил Полянский

Россия имеет представления о том, какой должна быть обновленная ООН, Москва готова к дискуссиям по этой теме со всеми делегациями, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:03:00+03:00

2025-05-09T20:03:00+03:00

2025-05-09T20:08:00+03:00

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дмитрий полянский

оон

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ООН, 9 мая – РИА Новости. Россия имеет представления о том, какой должна быть обновленная ООН, Москва готова к дискуссиям по этой теме со всеми делегациями, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский."Разумеется, мы слышали заявления из Вашингтона о разработке там предложений по оптимизации ООН. Слышим это далеко не первый раз, важно дождаться деталей. Убеждены, что свои представления о том, какой должна быть обновленная всемирная организация, есть не только у генсекретаря и его команды (знаем, что они уже начали трудиться над этим), но и у всех ее членов. Есть они и у нас. Готовы к конструктивным дискуссиям по этой теме со всеми делегациями на взаимоуважительной основе", – сказал Полянский.В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей, в том числе, аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 мая в 21.00 мск.

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016065454.html

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москва

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россия, в мире, москва, вашингтон (штат), дмитрий полянский, оон