https://ria.ru/20250509/rossiya-2016102562.html

Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам

Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам

Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:05:00+03:00

2025-05-09T19:05:00+03:00

2025-05-09T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. "Девятого мая посол России в Дании Владимир Барбин на кладбище в городе Аллинге возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск", - говорится в сообщении. По словам дипломатов, цветы были возложены к памятной доске, посвященной погибшим советским воинам и датским морякам, которые находились на борту датского судна "Вестерхавет", подорвавшегося на мине при следовании 1 июня 1945 года из порта Рённе (Борнхольм) в порт Кольберг (Германия).Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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в мире, россия, дания, германия, владимир барбин, день победы