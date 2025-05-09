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Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:05 09.05.2025 (обновлено: 19:13 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016102562.html
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:05:00+03:00
2025-05-09T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. "Девятого мая посол России в Дании Владимир Барбин на кладбище в городе Аллинге возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск", - говорится в сообщении. По словам дипломатов, цветы были возложены к памятной доске, посвященной погибшим советским воинам и датским морякам, которые находились на борту датского судна "Вестерхавет", подорвавшегося на мине при следовании 1 июня 1945 года из порта Рённе (Борнхольм) в порт Кольберг (Германия).Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, дания, германия, владимир барбин, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Дания, Германия, Владимир Барбин, День Победы
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам

Посол России в Дании Барбин возложил венок к монументу советским воинам

© Посольство России в ДанииПосол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск. Кадр видо
Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск. Кадр видо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Посольство России в Дании
Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск. Кадр видо
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство.
"Девятого мая посол России в Дании Владимир Барбин на кладбище в городе Аллинге возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск", - говорится в сообщении.
По словам дипломатов, цветы были возложены к памятной доске, посвященной погибшим советским воинам и датским морякам, которые находились на борту датского судна "Вестерхавет", подорвавшегося на мине при следовании 1 июня 1945 года из порта Рённе (Борнхольм) в порт Кольберг (Германия).
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