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Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:05:00+03:00
2025-05-09T19:05:00+03:00
2025-05-09T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Дании Владимир Барбин возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск, сообщило посольство. "Девятого мая посол России в Дании Владимир Барбин на кладбище в городе Аллинге возложил венок к монументу советским воинам, которые освобождали остров Борнхольм от фашистских войск", - говорится в сообщении. По словам дипломатов, цветы были возложены к памятной доске, посвященной погибшим советским воинам и датским морякам, которые находились на борту датского судна "Вестерхавет", подорвавшегося на мине при следовании 1 июня 1945 года из порта Рённе (Борнхольм) в порт Кольберг (Германия).Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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Посол России в Дании возложил венок к памятнику советским воинам
Посол России в Дании Барбин возложил венок к монументу советским воинам