https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию
Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:15:00+03:00
2025-05-09T16:15:00+03:00
2025-05-09T17:03:00+03:00
россия
бразилия
москва
луис инасиу лула да силва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным."Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии" — сказал бразильский лидер на встрече.
https://ria.ru/20250509/putin-2016070488.html
россия
бразилия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_894568978941258184bc878b2e72f415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, москва, луис инасиу лула да силва, владимир путин, в мире
Россия, Бразилия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, В мире
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию
Лула да Силва: мой визит в Россию направлен на усиление партнерства