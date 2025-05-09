https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html

Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию

Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию

Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:15:00+03:00

2025-05-09T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным."Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии" — сказал бразильский лидер на встрече.

https://ria.ru/20250509/putin-2016070488.html

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