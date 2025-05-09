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Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию - РИА Новости, 09.05.2025
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16:15 09.05.2025 (обновлено: 17:03 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию
Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на... РИА Новости, 09.05.2025
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным."Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии" — сказал бразильский лидер на встрече.
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Россия, Бразилия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, В мире
Президент Бразилии высказался о цели визит в Россию

Лула да Силва: мой визит в Россию направлен на усиление партнерства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит в Москву на 9 мая направлен на усиление стратегического партнерства с Россией, заявил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства. В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии" — сказал бразильский лидер на встрече.
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РоссияБразилияМоскваЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинВ мире
 
 
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