https://ria.ru/20250509/rossiya-2016065454.html

Россия не имеет преференций в части кандидатуры нового генсека ООН

Россия не имеет преференций в части кандидатуры нового генсека ООН - РИА Новости, 09.05.2025

Россия не имеет преференций в части кандидатуры нового генсека ООН

Россия на данный момент не имеет каких-либо преференций в части кандидатуры нового генсека ООН, кандидат должен быть "достойным" и "подготовленным", заявил в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:02:00+03:00

2025-05-09T16:02:00+03:00

2025-05-09T16:02:00+03:00

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ООН, 9 мая – РИА Новости. Россия на данный момент не имеет каких-либо преференций в части кандидатуры нового генсека ООН, кандидат должен быть "достойным" и "подготовленным", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. "Этот процесс пока находится в самом начале, мало кто официально заявил о своих амбициях стать новым главой ООН. У России здесь пока нет каких-либо преференций, да и если бы они были, их не принято озвучивать. Процесс отбора генсекретаря традиционно носит дискретный характер", – сказал Полянский. Он отметил, что базовый подход РФ к данному вопросу состоит в том, что им должен быть "действительно достойный, подготовленный кандидат, нацеленный на соблюдение устава ООН и готовый вести себя равноудалено и давать соответствующие инструкции своим подчиненным". "Все остальные вопросы, включая пол будущего кандидата, для нас вторичны. Ориентируемся при этом на неформальную договоренность, что на этих выборах предпочтение будут иметь кандидаты из Латинской Америки, однако и это не является догмой", – подытожил собеседник. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 21.00 мск.

https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html

https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

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россия, латинская америка, дмитрий полянский, антониу гутерреш, оон, в мире