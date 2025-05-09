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Путин и Лула да Силва на встрече затронут тему БРИКС
Путин и Лула да Силва на встрече затронут тему БРИКС - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Лула да Силва на встрече затронут тему БРИКС
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва на встрече 9 мая обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:03:00+03:00
2025-05-09T12:03:00+03:00
2025-05-09T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва на встрече 9 мая обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой группы, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра."У президента (Бразилии – ред.) будет встреча с президентом Путиным, я не сомневаюсь, что она будет касаться БРИКС... Я уверен, что оба президента будут заинтересованы в обмене мнениями и точками зрения по поводу предстоящего саммита", - сказал он.Министр напомнил, что для Бразилии БРИКС - это структура, которая позволяет координировать инициативы развивающихся стран, стран Глобального Юга. У Бразилии, в этом году председательствующей в БРИКС, есть ряд инициатив и предложений во многих сферах, начиная от здравоохранения и заканчивая международной торговлей, наукой и технологиями.Саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20250509/putin--2015995161.html
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бразилия, в мире, россия, луис инасиу лула да силва, рио-де-жанейро (город), владимир путин, мауру виейра, брикс
Бразилия, В мире, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Рио-де-Жанейро (город), Владимир Путин, Мауру Виейра, БРИКС
Путин и Лула да Силва на встрече затронут тему БРИКС
Глава МИД Виейра: президенты России и Бразилии на встрече затронут тему БРИКС