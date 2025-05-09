https://ria.ru/20250509/rossijanka-2015914837.html

Россиянка рассказала, как американцы восприняли победу над Германией

Россиянка рассказала, как американцы восприняли победу над Германией - РИА Новости, 09.05.2025

Россиянка рассказала, как американцы восприняли победу над Германией

Одна из старейших представительниц русской эмиграции в США Евгения Бейли рассказала РИА Новости, как американцы восприняли весть о победе над гитлеровской... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:48:00+03:00

2025-05-09T07:48:00+03:00

2025-05-09T16:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

нью-йорк (город)

европа

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Одна из старейших представительниц русской эмиграции в США Евгения Бейли рассказала РИА Новости, как американцы восприняли весть о победе над гитлеровской Германией в мае 1945 года. "Это был день великой радости и счастья. Я помню кадры кинохроники из Нью-Йорка и то, как люди радовались окончанию войны", — сказала она. Бейли был 21 год, когда завершилась война в Европе. Летом 1944 года она вышла замуж, но ее супругу Чарльзу, воевавшему на Тихоокеанском фронте, пришлось ждать возвращения домой еще несколько месяцев, пока не капитулировала Япония. Евгения Павловна, которой сейчас 101 год, также отметила важность для общей победы встречи советских и американских войск в районе реки Эльба в Германии 25 апреля 1945-го. Она рассказала, что дружила с одним из американских участников исторической встречи — Игорем Белоусовичем, родители которого эмигрировали из России в США вскоре после революции. По ее словам, он был одним из первых американцев, кто приветствовал советских солдат на Эльбе.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015835798.html

германия

нью-йорк (город)

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в мире, германия, нью-йорк (город), европа, 80-летие победы в великой отечественной войне