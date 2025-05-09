https://ria.ru/20250509/rossija-2016115366.html

Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии

Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии - РИА Новости, 09.05.2025

Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии

Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков, возложенных послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:36:00+03:00

2025-05-09T20:36:00+03:00

2025-05-09T20:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

дахау

россия

белоруссия

сергей нечаев (дипломат)

80-летие победы в великой отечественной войне

германия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков, возложенных послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, сообщило посольство России в Германии. "6 мая было возложение в Дахау... К сожалению, срезали все наши ленты – и российские, и белорусские", - говорится в сообщении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости. На фотографиях, предоставленных посольством, видно четыре венка, которые ранее были возложены представителями России и Белоруссии, у всех отсутствуют ленты цветов государственных флагов. 6 мая Нечаев и представители белорусского консульства Мюнхена возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные. В Хебертсхаузене на стрельбище СС проводили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев. Расстрелы сначала производились в Дахау, однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 километрах от Дахау. Заключенных использовали также в качестве подопытных при проведении медицинских исследований.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016007523.html

https://ria.ru/20250509/tallin-2016111483.html

дахау

россия

белоруссия

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Посол России в Германии возложил венок у бывшего стрельбища СС, где были расстреляны советские военнопленные Посол России в Германии Нечаев и представители белорусского консульства Мюнхена возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные. Как передает корреспондент РИА Новости, после речи посла у памятника состоялась лития. Затем участники траурного мероприятия посетили православную часовню. В Хебертсхаузене на стрельбище СС производили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев. Сначала эти расстрелы вели в Дахау. Однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 км от Дахау. 2025-05-09T20:36 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дахау, россия, белоруссия, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне, германия