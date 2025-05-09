https://ria.ru/20250509/rossija-2016115366.html
Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии
Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии - РИА Новости, 09.05.2025
Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии
Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков, возложенных послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:36:00+03:00
2025-05-09T20:36:00+03:00
2025-05-09T20:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
дахау
россия
белоруссия
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков, возложенных послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, сообщило посольство России в Германии. "6 мая было возложение в Дахау... К сожалению, срезали все наши ленты – и российские, и белорусские", - говорится в сообщении посольства, которое имеется в распоряжении РИА Новости. На фотографиях, предоставленных посольством, видно четыре венка, которые ранее были возложены представителями России и Белоруссии, у всех отсутствуют ленты цветов государственных флагов. 6 мая Нечаев и представители белорусского консульства Мюнхена возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные. В Хебертсхаузене на стрельбище СС проводили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев. Расстрелы сначала производились в Дахау, однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 километрах от Дахау. Заключенных использовали также в качестве подопытных при проведении медицинских исследований.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016007523.html
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Посол России в Германии возложил венок у бывшего стрельбища СС, где были расстреляны советские военнопленные
Посол России в Германии Нечаев и представители белорусского консульства Мюнхена возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные.
Как передает корреспондент РИА Новости, после речи посла у памятника состоялась лития. Затем участники траурного мероприятия посетили православную часовню.
В Хебертсхаузене на стрельбище СС производили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев.
Сначала эти расстрелы вели в Дахау. Однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 км от Дахау.
2025-05-09T20:36
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в мире, дахау, россия, белоруссия, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Дахау, Россия, Белоруссия, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия
Неизвестные срезали ленты с венков, возложенных послом России в Германии
Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков у мемориала в Дахау