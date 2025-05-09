https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html

Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН

Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН - РИА Новости, 09.05.2025

Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН

РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:21:00+03:00

2025-05-09T06:21:00+03:00

2025-05-09T06:21:00+03:00

россия

черное море

дмитрий полянский

оон

юнктад

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg

ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет "регулярный" диалог по теме нормализации российского сельхозэкспорта, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Тема обеспечения безопасности в Черном море не является предметом переговоров с Ребекой Гринспан, да и в целом никакого разговора с участием ООН по этим сюжетам не осуществляется. С главой ЮНКТАД мы ведем работу по другому блоку вопросов, а именно по выполнению договорённостей, зафиксированных в Меморандуме "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года", – сказал Полянский. Он отметил, что соответствующий диалог "осуществляется регулярно", но на повестке дня остаются все те же вопросы, связанные в первую очередь с осуществлением "финансовых проводок" при экспорте российской продукции, снижением страховых премий и благотворительной отгрузкой в нуждающиеся страны российских удобрений, арестованных в портах ЕС. "Мы видим, что ООНовцы прилагали и прилагают искренние усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Констатируем, что эти их усилия, соответствующая работа с Вашингтоном и Брюсселем, идут в том же русле, что и наши контакты с американской стороной. При этом следует признать, что за почти три года совместной работы результатов совсем немного, а системных решений вовсе не найдено", – подчеркнул российский дипломат. Полянский добавил, что российские сельхозэкспортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, "как бы западные страны ни убеждали нас и представителей ООН в том, что их односторонние незаконные санкции не затрагивают продовольственную сферу".

https://ria.ru/20250508/rossija-2015877546.html

https://ria.ru/20250325/oon-2007222156.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, дмитрий полянский, оон, юнктад, евросоюз