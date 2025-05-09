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Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН - РИА Новости, 09.05.2025
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06:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН - РИА Новости, 09.05.2025
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:21:00+03:00
2025-05-09T06:21:00+03:00
россия
черное море
дмитрий полянский
оон
юнктад
евросоюз
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ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет "регулярный" диалог по теме нормализации российского сельхозэкспорта, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Тема обеспечения безопасности в Черном море не является предметом переговоров с Ребекой Гринспан, да и в целом никакого разговора с участием ООН по этим сюжетам не осуществляется. С главой ЮНКТАД мы ведем работу по другому блоку вопросов, а именно по выполнению договорённостей, зафиксированных в Меморандуме "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года", – сказал Полянский. Он отметил, что соответствующий диалог "осуществляется регулярно", но на повестке дня остаются все те же вопросы, связанные в первую очередь с осуществлением "финансовых проводок" при экспорте российской продукции, снижением страховых премий и благотворительной отгрузкой в нуждающиеся страны российских удобрений, арестованных в портах ЕС. "Мы видим, что ООНовцы прилагали и прилагают искренние усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Констатируем, что эти их усилия, соответствующая работа с Вашингтоном и Брюсселем, идут в том же русле, что и наши контакты с американской стороной. При этом следует признать, что за почти три года совместной работы результатов совсем немного, а системных решений вовсе не найдено", – подчеркнул российский дипломат. Полянский добавил, что российские сельхозэкспортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, "как бы западные страны ни убеждали нас и представителей ООН в том, что их односторонние незаконные санкции не затрагивают продовольственную сферу".
https://ria.ru/20250508/rossija-2015877546.html
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россия, черное море, дмитрий полянский, оон, юнктад, евросоюз
Россия, Черное море, Дмитрий Полянский, ООН, ЮНКТАД, Евросоюз
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН

Полянский: Россия не обсуждает с ООН безопасность судоходства в Черном море

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет "регулярный" диалог по теме нормализации российского сельхозэкспорта, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Тема обеспечения безопасности в Черном море не является предметом переговоров с Ребекой Гринспан, да и в целом никакого разговора с участием ООН по этим сюжетам не осуществляется. С главой ЮНКТАД мы ведем работу по другому блоку вопросов, а именно по выполнению договорённостей, зафиксированных в Меморандуме "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года", – сказал Полянский.
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Он отметил, что соответствующий диалог "осуществляется регулярно", но на повестке дня остаются все те же вопросы, связанные в первую очередь с осуществлением "финансовых проводок" при экспорте российской продукции, снижением страховых премий и благотворительной отгрузкой в нуждающиеся страны российских удобрений, арестованных в портах ЕС.
"Мы видим, что ООНовцы прилагали и прилагают искренние усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Констатируем, что эти их усилия, соответствующая работа с Вашингтоном и Брюсселем, идут в том же русле, что и наши контакты с американской стороной. При этом следует признать, что за почти три года совместной работы результатов совсем немного, а системных решений вовсе не найдено", – подчеркнул российский дипломат.
Полянский добавил, что российские сельхозэкспортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, "как бы западные страны ни убеждали нас и представителей ООН в том, что их односторонние незаконные санкции не затрагивают продовольственную сферу".
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РоссияЧерное мореДмитрий ПолянскийООНЮНКТАДЕвросоюз
 
 
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