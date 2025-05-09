https://ria.ru/20250509/rossija-2015895178.html

Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине

Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине - РИА Новости, 09.05.2025

Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине

Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:25:00+03:00

2025-05-09T01:25:00+03:00

2025-05-09T01:25:00+03:00

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ООН, 9 мая – РИА Новости. Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет", – сказал российский дипломат. Полянский также отметил, что постпредство РФ в ООН "не отбирает хлеб" у коллег из посольства России в Вашингтоне и не обсуждает с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения. "Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства – здесь по-прежнему немало проблем", – констатировал он.

https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html

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