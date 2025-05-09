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Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
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01:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rossija-2015895178.html
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине
Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:25:00+03:00
2025-05-09T01:25:00+03:00
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россия
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украина
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ООН, 9 мая – РИА Новости. Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет", – сказал российский дипломат. Полянский также отметил, что постпредство РФ в ООН "не отбирает хлеб" у коллег из посольства России в Вашингтоне и не обсуждает с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения. "Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства – здесь по-прежнему немало проблем", – констатировал он.
https://ria.ru/20250506/poljanskij-2015192500.html
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине

Полянский: Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 9 мая – РИА Новости. Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет", – сказал российский дипломат.
Полянский также отметил, что постпредство РФ в ООН "не отбирает хлеб" у коллег из посольства России в Вашингтоне и не обсуждает с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения.
"Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства – здесь по-прежнему немало проблем", – констатировал он.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Полянский уверен, что вопрос Украины исчезнет из повестки ООН
6 мая, 06:37
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПолянскийООН
 
 
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