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Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине
Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:25:00+03:00
2025-05-09T01:25:00+03:00
2025-05-09T01:25:00+03:00
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ООН, 9 мая – РИА Новости. Российская миссия в ООН не имеет "какого-то отдельного канала" для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет", – сказал российский дипломат. Полянский также отметил, что постпредство РФ в ООН "не отбирает хлеб" у коллег из посольства России в Вашингтоне и не обсуждает с американским постпредством двусторонние российско-американские отношения. "Тем не менее, если это будет сочтено целесообразным, мы готовы к проработке с американскими коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросов функционирования постпредства – здесь по-прежнему немало проблем", – констатировал он.
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине
Полянский: Россия в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Украине