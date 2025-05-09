https://ria.ru/20250509/rosatom-2016128169.html
"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС
"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС - РИА Новости, 09.05.2025
"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС
Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:19:00+03:00
2025-05-09T22:19:00+03:00
2025-05-09T23:12:00+03:00
бразилия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев.В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Бразилия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС
Лихачев: "Росатом" и Бразилия обсуждают строительство АЭС малой мощности