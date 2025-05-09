https://ria.ru/20250509/rosatom-2016128169.html

"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС

"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС - РИА Новости, 09.05.2025

"Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС

Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:19:00+03:00

2025-05-09T22:19:00+03:00

2025-05-09T23:12:00+03:00

бразилия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности - как наземных, так и плавучих, - заявил РИА Новости директор корпорации Алексей Лихачев.В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне."Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций - как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий", - рассказал Лихачев, отвечая на вопрос агентства по итогам переговоров лидеров РФ и Бразилии.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"