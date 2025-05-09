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Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rogov-2015895037.html
Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру
Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру - РИА Новости, 09.05.2025
Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:23:00+03:00
2025-05-09T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру и тем более - к долгосрочному. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. "Киевский режим во главе с (Владимиром – ред.) Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, ситуация на линии фронта показывает, что режим Зеленского утратил контроль над частью подразделений ВСУ, которые теперь либо действуют по своему усмотрению, либо подотчетны напрямую британцам. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20250508/kiev-2015733172.html
https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html
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киев, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру

Рогов: Киев провалил экзамен на готовность к миру

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру и тем более - к долгосрочному.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии
Вчера, 08:38
"Киевский режим во главе с (Владимиром – ред.) Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру", - сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, ситуация на линии фронта показывает, что режим Зеленского утратил контроль над частью подразделений ВСУ, которые теперь либо действуют по своему усмотрению, либо подотчетны напрямую британцам.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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