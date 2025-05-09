https://ria.ru/20250509/rogov-2015895037.html

Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру

Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру - РИА Новости, 09.05.2025

Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T01:23:00+03:00

2025-05-09T01:23:00+03:00

2025-05-09T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру и тем более - к долгосрочному. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ, несмотря на объявление режима перемирия, не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ. По всей линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. "Киевский режим во главе с (Владимиром – ред.) Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, ситуация на линии фронта показывает, что режим Зеленского утратил контроль над частью подразделений ВСУ, которые теперь либо действуют по своему усмотрению, либо подотчетны напрямую британцам. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250508/kiev-2015733172.html

https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html

киев

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киев, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины