Рейтинг@Mail.ru
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:15 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ravvin-2015907691.html
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа - РИА Новости, 09.05.2025
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа
Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:15:00+03:00
2025-05-09T06:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
российский еврейский конгресс
80-летие победы в великой отечественной войне
герман захарьяев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010737926_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_0ec1bfb78f46949ffaa2e762b2773548.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за свободу, жизнь и мир, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин раввина Александра Бороды с 80-летием Победы. "Война длилась 4 года, а Победа длится уже 80 лет, что является наглядным примером того, как недолговечно зло и насколько оно бессильно перед единством людей, праведной борьбой за свободу, жизнь и мир. (...) В немыслимых обстоятельствах люди показывали пример самоотверженности и героизма. Каждый день был наполнен болью, страхом и лишениями, но вера в Победу не позволяла сдаваться", - говорится в поздравлении раввина. Борода отметил, что война преподнесла человечеству множество жестоких уроков, она показала, каким хрупким может быть мир, как губительные идеи способны обрести власть и найти сторонников, как национальный признак может превратиться в легальную причину для уничтожения людей. Обращаясь к общине, Борода подчеркнул, что вечером 9 мая наступает шабат и очень важно за субботним столом произнести слова благодарности всем тем, кто спас еврейский народ от полного уничтожения, тем людям, которые погибли ради Великой Победы и тем, кто, выдержав все испытания, восстановил мирную жизнь. И.о президента Российского еврейского конгресса Александр Генцис в поздравлении ветеранам отметил, что для еврейского народа День Победы - праздник святой. "Победа над нацизмом — подвиг, который был совершен общими усилиями народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В окопах и на заводах плечом к плечу стояли все, кто жил на нашей земле и называл ее Родиной. (...) Около полутора миллионов представителей еврейского народа воевали в армиях антигитлеровской коалиции, в том числе около 500 тысяч — в Красной армии", - говорится в поздравлении Гениса. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в своем поздравлении подчеркнул, что в условиях современных вызовов, когда находятся силы, стремящиеся переписать историю, россияне должны укреплять память о Победе. "В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах", - подчеркнул Захарьяев.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015900545.html
https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010737926_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2c024cc341f76a82c3f281dbf02819e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский еврейский конгресс, 80-летие победы в великой отечественной войне, герман захарьяев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Российский еврейский конгресс, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Герман Захарьяев
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа

Раввин Борода: победа в ВОВ показала, что зло бессильно перед единством народа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлександр Борода
Александр Борода - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Александр Борода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за свободу, жизнь и мир, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин раввина Александра Бороды с 80-летием Победы.
"Война длилась 4 года, а Победа длится уже 80 лет, что является наглядным примером того, как недолговечно зло и насколько оно бессильно перед единством людей, праведной борьбой за свободу, жизнь и мир. (...) В немыслимых обстоятельствах люди показывали пример самоотверженности и героизма. Каждый день был наполнен болью, страхом и лишениями, но вера в Победу не позволяла сдаваться", - говорится в поздравлении раввина.
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Глава РОСХВЕ поздравил россиян с Днем Победы
Вчера, 04:03
Борода отметил, что война преподнесла человечеству множество жестоких уроков, она показала, каким хрупким может быть мир, как губительные идеи способны обрести власть и найти сторонников, как национальный признак может превратиться в легальную причину для уничтожения людей.
Обращаясь к общине, Борода подчеркнул, что вечером 9 мая наступает шабат и очень важно за субботним столом произнести слова благодарности всем тем, кто спас еврейский народ от полного уничтожения, тем людям, которые погибли ради Великой Победы и тем, кто, выдержав все испытания, восстановил мирную жизнь.
И.о президента Российского еврейского конгресса Александр Генцис в поздравлении ветеранам отметил, что для еврейского народа День Победы - праздник святой.
"Победа над нацизмом — подвиг, который был совершен общими усилиями народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В окопах и на заводах плечом к плечу стояли все, кто жил на нашей земле и называл ее Родиной. (...) Около полутора миллионов представителей еврейского народа воевали в армиях антигитлеровской коалиции, в том числе около 500 тысяч — в Красной армии", - говорится в поздравлении Гениса.
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в своем поздравлении подчеркнул, что в условиях современных вызовов, когда находятся силы, стремящиеся переписать историю, россияне должны укреплять память о Победе.
"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах", - подчеркнул Захарьяев.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал
8 мая, 17:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссийский еврейский конгресс80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГерман Захарьяев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала