https://ria.ru/20250509/ravvin-2015907691.html
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа - РИА Новости, 09.05.2025
Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа
Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:15:00+03:00
2025-05-09T06:15:00+03:00
2025-05-09T06:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
российский еврейский конгресс
80-летие победы в великой отечественной войне
герман захарьяев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за свободу, жизнь и мир, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин раввина Александра Бороды с 80-летием Победы. "Война длилась 4 года, а Победа длится уже 80 лет, что является наглядным примером того, как недолговечно зло и насколько оно бессильно перед единством людей, праведной борьбой за свободу, жизнь и мир. (...) В немыслимых обстоятельствах люди показывали пример самоотверженности и героизма. Каждый день был наполнен болью, страхом и лишениями, но вера в Победу не позволяла сдаваться", - говорится в поздравлении раввина. Борода отметил, что война преподнесла человечеству множество жестоких уроков, она показала, каким хрупким может быть мир, как губительные идеи способны обрести власть и найти сторонников, как национальный признак может превратиться в легальную причину для уничтожения людей. Обращаясь к общине, Борода подчеркнул, что вечером 9 мая наступает шабат и очень важно за субботним столом произнести слова благодарности всем тем, кто спас еврейский народ от полного уничтожения, тем людям, которые погибли ради Великой Победы и тем, кто, выдержав все испытания, восстановил мирную жизнь. И.о президента Российского еврейского конгресса Александр Генцис в поздравлении ветеранам отметил, что для еврейского народа День Победы - праздник святой. "Победа над нацизмом — подвиг, который был совершен общими усилиями народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В окопах и на заводах плечом к плечу стояли все, кто жил на нашей земле и называл ее Родиной. (...) Около полутора миллионов представителей еврейского народа воевали в армиях антигитлеровской коалиции, в том числе около 500 тысяч — в Красной армии", - говорится в поздравлении Гениса. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в своем поздравлении подчеркнул, что в условиях современных вызовов, когда находятся силы, стремящиеся переписать историю, россияне должны укреплять память о Победе. "В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах", - подчеркнул Захарьяев.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015900545.html
https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html
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российский еврейский конгресс, 80-летие победы в великой отечественной войне, герман захарьяев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Российский еврейский конгресс, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Герман Захарьяев
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за свободу, жизнь и мир, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин раввина Александра Бороды с 80-летием Победы.
"Война длилась 4 года, а Победа длится уже 80 лет, что является наглядным примером того, как недолговечно зло и насколько оно бессильно перед единством людей, праведной борьбой за свободу, жизнь и мир. (...) В немыслимых обстоятельствах люди показывали пример самоотверженности и героизма. Каждый день был наполнен болью, страхом и лишениями, но вера в Победу не позволяла сдаваться", - говорится в поздравлении раввина.
Борода отметил, что война преподнесла человечеству множество жестоких уроков, она показала, каким хрупким может быть мир, как губительные идеи способны обрести власть и найти сторонников, как национальный признак может превратиться в легальную причину для уничтожения людей.
Обращаясь к общине, Борода подчеркнул, что вечером 9 мая наступает шабат и очень важно за субботним столом произнести слова благодарности всем тем, кто спас еврейский народ от полного уничтожения, тем людям, которые погибли ради Великой Победы и тем, кто, выдержав все испытания, восстановил мирную жизнь.
И.о президента Российского еврейского конгресса
Александр Генцис в поздравлении ветеранам отметил, что для еврейского народа День Победы - праздник святой.
"Победа над нацизмом — подвиг, который был совершен общими усилиями народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В окопах и на заводах плечом к плечу стояли все, кто жил на нашей земле и называл ее Родиной. (...) Около полутора миллионов представителей еврейского народа воевали в армиях антигитлеровской коалиции, в том числе около 500 тысяч — в Красной армии", - говорится в поздравлении Гениса.
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
в своем поздравлении подчеркнул, что в условиях современных вызовов, когда находятся силы, стремящиеся переписать историю, россияне должны укреплять память о Победе.
"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах", - подчеркнул Захарьяев.