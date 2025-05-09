https://ria.ru/20250509/ravvin-2015907691.html

Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа

Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа - РИА Новости, 09.05.2025

Раввин назвал победу в ВОВ примером бессилия зла перед единством народа

Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:15:00+03:00

2025-05-09T06:15:00+03:00

2025-05-09T06:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

российский еврейский конгресс

80-летие победы в великой отечественной войне

герман захарьяев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010737926_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_0ec1bfb78f46949ffaa2e762b2773548.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа советских людей в Великой Отечественной войне является наглядным примером того, что зло бессильно перед единством народа, его праведной борьбой за свободу, жизнь и мир, говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин раввина Александра Бороды с 80-летием Победы. "Война длилась 4 года, а Победа длится уже 80 лет, что является наглядным примером того, как недолговечно зло и насколько оно бессильно перед единством людей, праведной борьбой за свободу, жизнь и мир. (...) В немыслимых обстоятельствах люди показывали пример самоотверженности и героизма. Каждый день был наполнен болью, страхом и лишениями, но вера в Победу не позволяла сдаваться", - говорится в поздравлении раввина. Борода отметил, что война преподнесла человечеству множество жестоких уроков, она показала, каким хрупким может быть мир, как губительные идеи способны обрести власть и найти сторонников, как национальный признак может превратиться в легальную причину для уничтожения людей. Обращаясь к общине, Борода подчеркнул, что вечером 9 мая наступает шабат и очень важно за субботним столом произнести слова благодарности всем тем, кто спас еврейский народ от полного уничтожения, тем людям, которые погибли ради Великой Победы и тем, кто, выдержав все испытания, восстановил мирную жизнь. И.о президента Российского еврейского конгресса Александр Генцис в поздравлении ветеранам отметил, что для еврейского народа День Победы - праздник святой. "Победа над нацизмом — подвиг, который был совершен общими усилиями народов, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В окопах и на заводах плечом к плечу стояли все, кто жил на нашей земле и называл ее Родиной. (...) Около полутора миллионов представителей еврейского народа воевали в армиях антигитлеровской коалиции, в том числе около 500 тысяч — в Красной армии", - говорится в поздравлении Гениса. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в своем поздравлении подчеркнул, что в условиях современных вызовов, когда находятся силы, стремящиеся переписать историю, россияне должны укреплять память о Победе. "В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы — события, которое навсегда изменило судьбы миллионов и определило ход мировой истории. Этот день — символ героизма, мужества и самопожертвования нашего народа, который, объединившись, смог одержать решающую победу над нацизмом. Мы должны помнить о тех, кто сражался на фронте и в тылу, о тех, кто не дожил до этого дня, но чье наследие живет в наших сердцах", - подчеркнул Захарьяев.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015900545.html

https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html

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российский еврейский конгресс, 80-летие победы в великой отечественной войне, герман захарьяев