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Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте - РИА Новости, 09.05.2025
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23:44 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016139048.html
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте
Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:44:00+03:00
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россия
куба
венесуэла
владимир путин
мигель диас-канель
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. В пятницу президент Кубы присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы. Он также тепло попрощался и с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, поблагодарив его за участие в юбилейных мероприятиях к 80-летию Победы. "Мы в контакте", - улыбнулся президент России.
https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html
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россия, куба, венесуэла, владимир путин, мигель диас-канель, николас мадуро
Россия, Куба, Венесуэла, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Николас Мадуро
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте

Путин попрощался с президентам Кубы и Венесуэлы, пообещав быть с ними в контакте

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте.
В пятницу президент Кубы присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними.
«
"Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.
Он также тепло попрощался и с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, поблагодарив его за участие в юбилейных мероприятиях к 80-летию Победы.
«
"Мы в контакте", - улыбнулся президент России.
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РоссияКубаВенесуэлаВладимир ПутинМигель Диас-КанельНиколас Мадуро
 
 
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