https://ria.ru/20250509/putin-2016139048.html
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте
Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:44:00+03:00
2025-05-09T23:44:00+03:00
2025-05-09T23:44:00+03:00
россия
куба
венесуэла
владимир путин
мигель диас-канель
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. В пятницу президент Кубы присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы. Он также тепло попрощался и с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, поблагодарив его за участие в юбилейных мероприятиях к 80-летию Победы. "Мы в контакте", - улыбнулся президент России.
https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, венесуэла, владимир путин, мигель диас-канель, николас мадуро
Россия, Куба, Венесуэла, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, Николас Мадуро
Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте
Путин попрощался с президентам Кубы и Венесуэлы, пообещав быть с ними в контакте