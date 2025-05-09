https://ria.ru/20250509/putin-2016139048.html

Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте

Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пообещал президентам Кубы и Венесуэлы оставаться с ними в контакте

Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:44:00+03:00

2025-05-09T23:44:00+03:00

2025-05-09T23:44:00+03:00

россия

куба

венесуэла

владимир путин

мигель диас-канель

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю оставаться с ним в контакте. В пятницу президент Кубы присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы. Он также тепло попрощался и с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, поблагодарив его за участие в юбилейных мероприятиях к 80-летию Победы. "Мы в контакте", - улыбнулся президент России.

https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html

россия

куба

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, куба, венесуэла, владимир путин, мигель диас-канель, николас мадуро