Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера:
- Россия ценит инициативу по созданию памятника маршалу Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости;
- Москва благодарна руководству и гражданам республики за внимательное отношение к памятникам советским воинам;
- прежние словацкие власти следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что отношения Москвы и Братиславы оказались заморожены;
- Россия сделает все необходимое для восстановления отношений.
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"Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь".
Ключевые тезисы премьер-министра Словакии:
- Фицо поблагодарил за гостеприимство и заботу во время визита в Москву;
- запрет на пролет самолета над Прибалтикой на пути в Россию вынудил рассматривать даже такие варианты, как приезд на машине через Белоруссию;
- Словакия заинтересована сотрудничать с Россией в сохранении памятников Второй мировой войны;
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"У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью, и я с удовольствием принял это (приглашение. — Прим. ред.)".
- санкции против Москвы не работают, наносят ущерб ЕС;
- Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества;
- правительство считает, что нельзя прекратить сотрудничество в области мирного атома с Россией;
- Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России;
- у украинского конфликта нет военного решения, в Словакии рады переговорам, поиску решений.
Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с лидерами зарубежными государств присутствовал на параде на Красной площади.
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