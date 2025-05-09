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Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
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23:18 09.05.2025 (обновлено: 23:42 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016129760.html
Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо
Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо
Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:18:00+03:00
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роберт фицо
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братислава
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидера:"Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь".Ключевые тезисы премьер-министра Словакии:&quot;У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью, и я с удовольствием принял это (приглашение. — Прим. ред.)&quot;.Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с лидерами зарубежными государств присутствовал на параде на Красной площади.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html
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Встреча Путина с Робертом Фицо
Встреча Путина с Робертом Фицо
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роберт фицо, владимир путин, братислава, словакия, москва
Роберт Фицо, Владимир Путин, Братислава, Словакия, Москва

Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.

Основные заявления российского лидера:

  • Россия ценит инициативу по созданию памятника маршалу Коневу, готова оказать помощь в случае необходимости;
  • Москва благодарна руководству и гражданам республики за внимательное отношение к памятникам советским воинам;
  • прежние словацкие власти следовали линии "коллективного Запада", это привело к тому, что отношения Москвы и Братиславы оказались заморожены;
  • Россия сделает все необходимое для восстановления отношений.
«
"Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь".
Президент РФ Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Владимир Путин
Президент России

Ключевые тезисы премьер-министра Словакии:

  • Фицо поблагодарил за гостеприимство и заботу во время визита в Москву;
  • запрет на пролет самолета над Прибалтикой на пути в Россию вынудил рассматривать даже такие варианты, как приезд на машине через Белоруссию;
  • Словакия заинтересована сотрудничать с Россией в сохранении памятников Второй мировой войны;
«

"У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью, и я с удовольствием принял это (приглашение. — Прим. ред.)".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции в Брюсселе
Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии
  • санкции против Москвы не работают, наносят ущерб ЕС;
  • Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, есть возможности сотрудничества;
  • правительство считает, что нельзя прекратить сотрудничество в области мирного атома с Россией;
  • Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России;
  • у украинского конфликта нет военного решения, в Словакии рады переговорам, поиску решений.
Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с лидерами зарубежными государств присутствовал на параде на Красной площади.
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