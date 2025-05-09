https://ria.ru/20250509/putin-2016129760.html

Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо

Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо - РИА Новости, 09.05.2025

Путин провел переговоры с премьером Словакии Фицо

Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:18:00+03:00

2025-05-09T23:18:00+03:00

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роберт фицо

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле, они длились почти час, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидера:"Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Вам чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь".Ключевые тезисы премьер-министра Словакии:"У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью, и я с удовольствием принял это (приглашение. — Прим. ред.)".Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В пятницу он вместе с лидерами зарубежными государств присутствовал на параде на Красной площади.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015234238.html

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Встреча Путина с Робертом Фицо Встреча Путина с Робертом Фицо 2025-05-09T23:18 true PT15M37S

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роберт фицо, владимир путин, братислава, словакия, москва