https://ria.ru/20250509/putin-2016129671.html

Путин выразил признательность Словакии

Путин выразил признательность Словакии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин выразил признательность Словакии

Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное отношение к памятникам советским воинам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:32:00+03:00

2025-05-09T22:32:00+03:00

2025-05-09T22:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

словакия

россия

владимир путин

день победы

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное отношение к памятникам советским воинам, заявил президент России Владимир Путин."Мы благодарны руководству и гражданам Словакии за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле", - отметил Путин на переговорах в Кремле.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016129568.html

словакия

россия

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2025

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словакия, россия, владимир путин, день победы, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне