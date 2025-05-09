https://ria.ru/20250509/putin-2016129671.html
Путин выразил признательность Словакии
Путин выразил признательность Словакии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин выразил признательность Словакии
Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное отношение к памятникам советским воинам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:32:00+03:00
2025-05-09T22:32:00+03:00
2025-05-09T22:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
словакия
россия
владимир путин
день победы
роберт фицо
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна руководству и гражданам Словакии за внимательное отношение к памятникам советским воинам, заявил президент России Владимир Путин."Мы благодарны руководству и гражданам Словакии за внимательное и бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками на словацкой земле", - отметил Путин на переговорах в Кремле.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016129568.html
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словакия, россия, владимир путин, день победы, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Словакия, Россия, Владимир Путин, День Победы, Роберт Фицо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин выразил признательность Словакии
Путин: Россия благодарна Словакии за бережное отношение к советским памятникам