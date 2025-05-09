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Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии - РИА Новости, 09.05.2025
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21:43 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016124664.html
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем попросил ускорить назначение сопредседателя российско-сербской межправкомиссии,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:43:00+03:00
2025-05-09T21:43:00+03:00
россия
сербия
москва
владимир путин
александр вучич
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем попросил ускорить назначение сопредседателя российско-сербской межправкомиссии, чтобы преодолеть спад во взаимной торговле. Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. Российский лидер отметил, что показатели товарооборота РФ и Сербии, "к сожалению, не оптимальны". Он указал на некоторый спад во взаимной торговле и предложил подумать над тем, как преодолеть эту отрицательную тенденцию. "И просили бы после утверждения нового состава правительства назначить как можно быстрее сопредседателя нашей межправкомиссии с сербской стороны. От нас ее возглавляет господин (Максим - ред.) Решетников, министр экономического развития России", - обратился Путин к сербским коллегам. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
https://ria.ru/20250509/putin-2016122669.html
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016120544.html
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россия, сербия, москва, владимир путин, александр вучич
Россия, Сербия, Москва, Владимир Путин, Александр Вучич
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии

Путин призвал ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии от Сербии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем попросил ускорить назначение сопредседателя российско-сербской межправкомиссии, чтобы преодолеть спад во взаимной торговле.
Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. Российский лидер отметил, что показатели товарооборота РФ и Сербии, "к сожалению, не оптимальны". Он указал на некоторый спад во взаимной торговле и предложил подумать над тем, как преодолеть эту отрицательную тенденцию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"
Вчера, 21:28
"И просили бы после утверждения нового состава правительства назначить как можно быстрее сопредседателя нашей межправкомиссии с сербской стороны. От нас ее возглавляет господин (Максим - ред.) Решетников, министр экономического развития России", - обратился Путин к сербским коллегам.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Вучич поблагодарил Путина за условия по поставкам энергоресурсов
Вчера, 21:12
 
РоссияСербияМоскваВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
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