https://ria.ru/20250509/putin-2016124664.html
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем попросил ускорить назначение сопредседателя российско-сербской межправкомиссии,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:43:00+03:00
2025-05-09T21:43:00+03:00
2025-05-09T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем попросил ускорить назначение сопредседателя российско-сербской межправкомиссии, чтобы преодолеть спад во взаимной торговле. Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. Российский лидер отметил, что показатели товарооборота РФ и Сербии, "к сожалению, не оптимальны". Он указал на некоторый спад во взаимной торговле и предложил подумать над тем, как преодолеть эту отрицательную тенденцию. "И просили бы после утверждения нового состава правительства назначить как можно быстрее сопредседателя нашей межправкомиссии с сербской стороны. От нас ее возглавляет господин (Максим - ред.) Решетников, министр экономического развития России", - обратился Путин к сербским коллегам. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
https://ria.ru/20250509/putin-2016122669.html
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россия, сербия, москва, владимир путин, александр вучич
Россия, Сербия, Москва, Владимир Путин, Александр Вучич
Путин попросил Вучича ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии
Путин призвал ускорить назначение сопредседателя межправкомиссии от Сербии