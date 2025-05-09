https://ria.ru/20250509/putin-2016123587.html

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин отметили в ходе встречи в Москве важность восстановления стабильности на Ближнем... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:34:00+03:00

2025-05-09T21:34:00+03:00

2025-05-09T21:35:00+03:00

египет

москва

ближний восток

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

россия

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин отметили в ходе встречи в Москве важность восстановления стабильности на Ближнем Востоке, в особенности в секторе Газа, заявила канцелярия египетского лидера. Ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади. "Два президента отметили важность восстановления стабильности в регионе Ближнего Востока, в особенности в секторе Газа", - сообщила канцелярия президента Египта.

https://ria.ru/20250509/putin-2016116257.html

египет

москва

ближний восток

россия

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египет, москва, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия