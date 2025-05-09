https://ria.ru/20250509/putin-2016123587.html
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин отметили в ходе встречи в Москве важность восстановления стабильности на Ближнем... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:34:00+03:00
2025-05-09T21:34:00+03:00
2025-05-09T21:35:00+03:00
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абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин отметили в ходе встречи в Москве важность восстановления стабильности на Ближнем Востоке, в особенности в секторе Газа, заявила канцелярия египетского лидера. Ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади. "Два президента отметили важность восстановления стабильности в регионе Ближнего Востока, в особенности в секторе Газа", - сообщила канцелярия президента Египта.
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египет, москва, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, россия
Египет, Москва, Ближний Восток, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Россия
Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и ас-Сиси отметили важность восстановления стабильности на Ближнем Востоке