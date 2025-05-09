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Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом" - РИА Новости, 09.05.2025
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21:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016122669.html
Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"
Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом" - РИА Новости, 09.05.2025
Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"
"Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:28:00+03:00
2025-05-09T21:28:00+03:00
экономика
цены на нефть
сербия
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владимир путин
газпром
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский лидер отметил, что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех ее потребностей в энергетике, по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных в Сербии объемов природного газа. "Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии", - сказал Путин.
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экономика, цены на нефть, сербия, россия, москва, владимир путин, газпром, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Сербия, Россия, Москва, Владимир Путин, Газпром, Турецкий поток
Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"

Путин: Газпром увеличил объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский лидер отметил, что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех ее потребностей в энергетике, по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных в Сербии объемов природного газа.
«
"Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии", - сказал Путин.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин тепло встретил Вучича в Кремле
8 мая, 20:10
 
ЭкономикаЦены на нефтьСербияРоссияМоскваВладимир ПутинГазпромТурецкий поток
 
 
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