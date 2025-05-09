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Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"

Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом" - РИА Новости, 09.05.2025

Путин сообщил об увеличении объемов поставок в Сербию "Газпромом"

"Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:28:00+03:00

2025-05-09T21:28:00+03:00

2025-05-09T21:28:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу Путин проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. На встрече российский лидер отметил, что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех ее потребностей в энергетике, по маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных в Сербии объемов природного газа. "Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств. Надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии", - сказал Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сербия, россия, москва, владимир путин, газпром, турецкий поток