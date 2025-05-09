России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин
Путин: РФ и Сербии надо думать о преодолении спада в сотрудничестве в экономике
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Кремле.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
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"Поддерживаются регулярные контакты между отраслевыми министерствами, по межпарламентской линии также работа идет достаточно стабильная, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, не оптимальны. Больше того, есть некоторый спад. И нам нужно, разумеется, подумать, как нам преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин.
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8 мая, 20:10