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России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
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21:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016122232.html
России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин
России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин
России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:25:00+03:00
2025-05-09T21:25:00+03:00
россия
сербия
москва
владимир путин
александр вучич
экономика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Кремле. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии. "Поддерживаются регулярные контакты между отраслевыми министерствами, по межпарламентской линии также работа идет достаточно стабильная, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, не оптимальны. Больше того, есть некоторый спад. И нам нужно, разумеется, подумать, как нам преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин.
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россия, сербия, москва, владимир путин, александр вучич, экономика
Россия, Сербия, Москва, Владимир Путин, Александр Вучич, Экономика
России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин

Путин: РФ и Сербии надо думать о преодолении спада в сотрудничестве в экономике

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Кремле.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
«
"Поддерживаются регулярные контакты между отраслевыми министерствами, по межпарламентской линии также работа идет достаточно стабильная, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, не оптимальны. Больше того, есть некоторый спад. И нам нужно, разумеется, подумать, как нам преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин тепло встретил Вучича в Кремле
8 мая, 20:10
 
РоссияСербияМоскваВладимир ПутинАлександр ВучичЭкономика
 
 
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