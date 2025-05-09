https://ria.ru/20250509/putin-2016122232.html

России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин

России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в торговле, заявил Путин

России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:25:00+03:00

2025-05-09T21:25:00+03:00

2025-05-09T21:25:00+03:00

россия

сербия

москва

владимир путин

александр вучич

экономика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Сербии надо подумать, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Кремле. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии. "Поддерживаются регулярные контакты между отраслевыми министерствами, по межпарламентской линии также работа идет достаточно стабильная, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, не оптимальны. Больше того, есть некоторый спад. И нам нужно, разумеется, подумать, как нам преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250508/putin-2015862615.html

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Наталья Макарова

россия, сербия, москва, владимир путин, александр вучич, экономика