https://ria.ru/20250509/putin-2016121635.html

Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле

Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле

Президент России Владимир Путин коротко пообщался в пятницу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:21:00+03:00

2025-05-09T21:21:00+03:00

2025-05-09T21:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

оливер стоун

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко пообщался в пятницу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. В пятницу режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже в этот день стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема состоялась краткая беседа Путина и Стоуна, когда российский лидер провожал гостей. Последний раз президент РФ встречался со Стоуном 30 апреля на полях просветительского марафона "Знание. Первые", в котором они оба принимали участие.

https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оливер стоун, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне