https://ria.ru/20250509/putin-2016121635.html
Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле
Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле
Президент России Владимир Путин коротко пообщался в пятницу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:21:00+03:00
2025-05-09T21:21:00+03:00
2025-05-09T21:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
оливер стоун
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко пообщался в пятницу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. В пятницу режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже в этот день стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема состоялась краткая беседа Путина и Стоуна, когда российский лидер провожал гостей. Последний раз президент РФ встречался со Стоуном 30 апреля на полях просветительского марафона "Знание. Первые", в котором они оба принимали участие.
https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html
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россия, оливер стоун, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Оливер Стоун, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пообщался с Оливером Стоуном в Кремле
Путин провел короткую беседу с Оливером Стоуном в Кремле