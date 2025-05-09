https://ria.ru/20250509/putin-2016118452.html

Путин оценил характер отношений России и Сербии

Путин оценил характер отношений России и Сербии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин оценил характер отношений России и Сербии

Отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:58:00+03:00

2025-05-09T20:58:00+03:00

2025-05-09T21:09:00+03:00

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

политика

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/54/1561955440_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_29694c09259f7269d9e93a02b69397f2.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в пятницу проводит переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер", - сказал Путин на встрече с сербским коллегой.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

россия

сербия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сербия, владимир путин, александр вучич, политика, москва