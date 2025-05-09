https://ria.ru/20250509/putin-2016118452.html
Путин оценил характер отношений России и Сербии
Путин оценил характер отношений России и Сербии - РИА Новости, 09.05.2025
Путин оценил характер отношений России и Сербии
Отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:58:00+03:00
2025-05-09T20:58:00+03:00
2025-05-09T21:09:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в пятницу проводит переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер", - сказал Путин на встрече с сербским коллегой.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, владимир путин, александр вучич, политика, москва
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Политика, Москва
Путин оценил характер отношений России и Сербии
Путин: отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер