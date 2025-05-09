https://ria.ru/20250509/putin-2016118303.html

Путин выразил признательность Сербии

Путин выразил признательность Сербии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин выразил признательность Сербии

Россия признательна властям и народу Сербии за уважительное отношение к памяти павших советских солдат, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:57:00+03:00

2025-05-09T20:57:00+03:00

2025-05-09T21:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

россия

владимир путин

александр вучич

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия признательна властям и народу Сербии за уважительное отношение к памяти павших советских солдат, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем."Знаем, насколько уважительно власти и народ Сербии относятся к памяти павших за свободу наших стран солдат. Мы признательны за это", - сказал Путин на переговорах в Кремле.Президент России подчеркнул, что воины двух стран "плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками"."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html

https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118852.html

сербия

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сербия, россия, владимир путин, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне