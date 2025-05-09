Рейтинг@Mail.ru
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016117997.html
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле
Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:02:00+03:00
2025-05-09T22:02:00+03:00
сербия
россия
москва
владимир путин
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016009441_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_98e4f10d19b3f4369cfceaaa404888e5.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час.Основные заявления российского лидера:&quot;Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник&quot;.&quot;Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер&quot;.Ключевые тезисы президента Сербии:&quot;Очень благодарны Советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение&quot;.&quot;У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это&quot;.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной армии.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250503/pamyat-2014796669.html
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем
Встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем
2025-05-09T22:02
true
PT8M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016009441_105:0:1016:683_1920x0_80_0_0_9bb8c357a645160915229b99d9a177a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, москва, владимир путин, александр вучич
Сербия, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Вучич

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час.

Основные заявления российского лидера:

  • Россия ценит, что Вучич лично участвует в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве;
«

"Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник".

Президент РФ Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Владимир Путин
президент России
  • Москва ценит независимый, суверенный курс Белграда;
  • Россия признательна Сербии за уважительное отношение властей и народа к памяти павших солдат;
  • Москве и Белграду надо подумать о том, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве;
  • Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии;
  • "Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств.
«

"Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер".

Президент РФ Владимир Путин перед подписанием документов о сотрудничестве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Владимир Путин
Президент России
Драган Станоевич и Душан Марич почтили память русских и советских воинов Первой и Второй мировой войн в городе Ульм в ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Делегация парламента Сербии почтила память русских и советских воинов в ФРГ
3 мая, 17:50

Ключевые тезисы президента Сербии:

  • День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов;
«

"Очень благодарны Советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение".

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Александр Вучич
Президент Сербии
  • ревизию истории допустить нельзя;
  • Сербия благодарна России за поддержку ее территориальной целостности;
  • товарооборот с Москвой надо увеличить, есть возможности для этого;
  • снабжение Сербии российским газом — это жизненно важный вопрос;
«

"У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это".

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Александр Вучич
Президент Сербии
  • президент выразил надежду на возможность сохранения или улучшения условий снабжения газом;
  • сербский лидер выразил надежду на встречу с Путиным в Белграде.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной армии.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Сербии
Вчера, 03:05
 
СербияРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала