Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час.
Основные заявления российского лидера:
«
"Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник".
- Москва ценит независимый, суверенный курс Белграда;
- Россия признательна Сербии за уважительное отношение властей и народа к памяти павших солдат;
- Москве и Белграду надо подумать о том, как преодолеть спад в экономическом сотрудничестве;
- Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии;
- "Газпром" увеличивает объемы поставок в Сербию сверх контрактных обязательств.
«
"Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер".
Ключевые тезисы президента Сербии:
- День Победы является очень важным для сербов, они гордятся своей ролью в освобождении от нацистов;
«
"Очень благодарны Советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение".
- ревизию истории допустить нельзя;
- Сербия благодарна России за поддержку ее территориальной целостности;
- товарооборот с Москвой надо увеличить, есть возможности для этого;
- снабжение Сербии российским газом — это жизненно важный вопрос;
«
"У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это".
- президент выразил надежду на возможность сохранения или улучшения условий снабжения газом;
- сербский лидер выразил надежду на встречу с Путиным в Белграде.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной армии.
Межгосударственные отношения России и Сербии
Вчера, 03:05