https://ria.ru/20250509/putin-2016117997.html

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем в Кремле

Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:02:00+03:00

2025-05-09T22:02:00+03:00

2025-05-09T22:02:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле, они длились час.Основные заявления российского лидера:"Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник"."Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер".Ключевые тезисы президента Сербии:"Очень благодарны Советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение"."У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это".Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной армии.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250503/pamyat-2014796669.html

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Встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем Встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем 2025-05-09T22:02 true PT8M09S

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сербия, россия, москва, владимир путин, александр вучич