https://ria.ru/20250509/putin-2016117887.html
Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин
Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин
Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:55:00+03:00
2025-05-09T20:55:00+03:00
2025-05-09T21:06:00+03:00
россия
москва
владимир путин
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сербия
кайя каллас
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сербским коллегой в Кремле.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Искренне ценим, что в столь знаменательный день - 80-летие Великой Победы - Вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях", - сказал Путин.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин
Путин: РФ ценит личное участие Вучича в торжествах к 80-летию Победы в Москве