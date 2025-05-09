https://ria.ru/20250509/putin-2016117887.html

Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин

Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия ценит, что Вучич лично приехал на 9 Мая в Москву, заявил Путин

Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:55:00+03:00

2025-05-09T20:55:00+03:00

2025-05-09T21:06:00+03:00

россия

москва

владимир путин

александр вучич

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

кайя каллас

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия ценит, что президент Сербии Александр Вучич лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сербским коллегой в Кремле.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Искренне ценим, что в столь знаменательный день - 80-летие Великой Победы - Вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях", - сказал Путин.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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